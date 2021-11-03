الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: وزير الرياضة أكد زيادة الموازنة لتلبية احتياجات مراكز الشباب

النائب محمد الرشيدي
النائب محمد الرشيدي

قال النائب محمد الرشيدي عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استعرض خطة الوزارة وما حققته خلال الفترة الماضية وخطة العمل المقبلة، بما يتفق ويتماشي مع رؤية مصر 2030 وما تم الانتهاء منها على أرض الواقع بشأن مراكز الشباب والأنشطة الرياضية، وذلك في أولى اجتماعات اللجنة بدور الانعقاد الثاني بمجلس الشيوخ أمس الثلاثاء. 

وأضاف الرشيدي، في بيان له اليوم، أن وزير الشباب والرياضة أوضح المشروعات القومية التي تم الانتهاء منها، بشأن الاستثمار الرياضي والارتقاء بمراكز الشباب والتنمية الشبابية، بجانب ما تم من تطوير وتنفيذ من مباني ومنشآت رياضية.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن الوزير أكد على الحصول على زيادة في موازنة العام الجديد حتى يستطيع تلبية احتياجات جميع الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مشيدا بمبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي ساهمت بشكل كبير مع وزارة الشباب والرياضة في تطوير كافة مراكز الشباب الموجودة بجميع قرى مصر.


وذكر النائب، أن وزير الشباب والرياضة أكد على تقديم بعض  التعديلات على قانون الشباب والرياضة الحالي قريبا وسيتم   طرحها على مجلسي النواب والشيوخ، من أجل مناقشتها ودراستها، مشيدا بدور الوزارة في حصد عدد من الميداليات في مسابقات الأولمبياد مؤخرا، وذلك نتيجة خطتها التي وضعتها قبل بدء تلك المسابقات وتوفير كل السبل للمشاركين وتمكينهم من حصد هذه الميداليات.

وأكد الوزير أن فريق عمله يضع خطته للتكامل مع توجهات الدولة المصرية المهتمة بالشباب، مشيرا إلى أنه هناك قطاعان في الوزارة قطاع الشباب وقطاع الرياضة، والرياضة هنا مهمة لتحسين صحة المصريين، ولذلك ام إطلاق العديد من المبادرات الرياضية كدراجتك صحتك وغيرها من المبادرات التي من شأنها تنمية الوعي الرياضي والصحي وتشجيع الشباب على العمل الرياضي والجماعي.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعات وزير الشباب والرياضة رؤية مصر 2030 مجلس الشيوخ المشروعات القومية الدكتور أشرف صبحي موازنة العام الجديد لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ الاستثمار الرياضي محمد الرشيدي

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