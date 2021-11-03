الأربعاء 03 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس بورشة عمل حاضنات الطلاب الفائقين

نائب رئيس جامعة عين
نائب رئيس جامعة عين شمس

كرمت وزارة التضامن الاجتماعىي، الدكتور هشام تمراز في ورشة عمل حاضنات الطلاب الفائقين،ـ حيث شاركت جامعة عين شمس فى ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء الجامعات ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها لبرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن، والدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرين ونواب ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.

جاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة عين شمس برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وقامت الجامعة بإنشاء وحدة التضامن الاجتماعى داخل الجامعة الهدف منها تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ولاسيما الأهداف الخاصة بمحور العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

وتضمنت ورشة العمل مشروعات وزارة التضامن بالجامعات ومشاركتها في برامج رعاية الفائقين والتمكين الاقتصادى وتوفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، درع تكريم للدكتور هشام تمراز لجامعة عين شمس عن دور الجامعة في إنجاح مبادرة الفائقين علمياً، مبادرة حاضنات الفائقين انطلقت فى يناير 2020 وخلقت منافسة بين الطلاب وتم تطبيق الحاضنات فى خمس كليات عملية وهى (الطب، الهندسة، الصيدلة، الزراعة، العلوم).

الجامعات شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برنامج وزيرة التضامن مشروعات بروتوكول الصيدلة جامعة عين شمس التضامن الاجتماعي المجتمع الجامعات المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

قرار جديد ضد علاء حسانين و16 متهمًا آخرين في قضية «الآثار الكبرى»

حقيقة القبض على سيدة تخطف الأطفال من أمام مدرسة بالإسكندرية

«الصحة» تفتح باب التسجيل للحصول على لقاح كورونا من عمر 15 عامًا

الحكومة تنتقل إلى العاصمة الإدارية في ديسمبر بتكليف رئاسي.. فترة تجريبية 6 أشهر

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

اكتشاف جريمة بعد 12 سنة نصب.. سيدة تصرف معاش جدتها المتوفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي ماهر

المكنة الحاجة!

إبراهيم داود

الأستاذ عبدالغفار شكر

إيمان مرسى

الاستمرار أم الاستقالة.. عفوًا لا توجد حلول سحرية!

ماجد حبته

عين حمراء من الأرض الخضراء!

مؤمن المحمدي

شبح ماركس

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. في كل مكان

الحسين عبدالرازق

فتش عن الأفلام!

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أسفر عن خسائر.. عدوان جوى إسرائيلى على ريف دمشق

«الليكود» يحشد آلاف الإسرائيليين ضد حكومة بينيت

وزير الدفاع الإسرائيلى يبحث مع نظيره الأمريكى مواجهة الطموح النووى لإيران