تكريم نائب رئيس جامعة عين شمس بورشة عمل حاضنات الطلاب الفائقين

كرمت وزارة التضامن الاجتماعىي، الدكتور هشام تمراز في ورشة عمل حاضنات الطلاب الفائقين،ـ حيث شاركت جامعة عين شمس فى ورشة العمل والاجتماع التنسيقي الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى ورؤساء الجامعات ونواب الجامعات المستهدفة ومنسقيها لبرنامج حاضنات الفائقين بالجامعات المصرية، بحضور وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن، والدكتورة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية الشرعية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرين ونواب ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.

جاء ذلك في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن وجامعة عين شمس برعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

وقامت الجامعة بإنشاء وحدة التضامن الاجتماعى داخل الجامعة الهدف منها تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ولاسيما الأهداف الخاصة بمحور العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادي.

وتضمنت ورشة العمل مشروعات وزارة التضامن بالجامعات ومشاركتها في برامج رعاية الفائقين والتمكين الاقتصادى وتوفير الرعاية الاجتماعية للطلاب الأولى بالرعاية.

وقدمت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، درع تكريم للدكتور هشام تمراز لجامعة عين شمس عن دور الجامعة في إنجاح مبادرة الفائقين علمياً، مبادرة حاضنات الفائقين انطلقت فى يناير 2020 وخلقت منافسة بين الطلاب وتم تطبيق الحاضنات فى خمس كليات عملية وهى (الطب، الهندسة، الصيدلة، الزراعة، العلوم).