قبل الفالنتاين.. أماكن للاحتفال بعيد الحب خارج القاهرة

يحتفل غدًا المصريون بعيد الحب 4 نوفمبر، حيث التخطيط لقضاء إجازة رومانسية في المدينة في يوم عيد الحب، فهناك العديد من حفلات عيد الحب وأشياء يمكنك القيام بها في القاهرة داخل وخارج القاهرة، ونعرض لكم فيما يلي أماكن يمكنك زيارتها خارج القاهرة.

الذهاب للإسكندرية

تقع الإسكندرية على بعد حوالي 226 كيلومترًا فقط من القاهرة، وهي بشكل عام مدينة قريبة من سكان الدلتا بأكملها.



سيوة

واحة سيوة تبعد مسافة طويلة عن القاهرة ومعظم المدن المصرية وتتيح لك أجواءها الاسترخاء وتعد جزيرة فطناس الخاصة بها مكان ملائم لقضاء يوم الفالنتاين.

نويبع

تطل نويبع على خليج العقبة والمدينة هادئة ودافئة ومثالية لقضاء شهر العسل وعيد الحب على حد سواء، ويمكنك البحث عن فنادق فاخرة ومخيمات أكواخ بسيطة لأيام وليال رومانسية.

النوبة

بإمكانكم الذهاب للنوبة لقضاء يومين بجوار النيل في جزر هيسا أو سهيل واستئجار قارب وستكون عطلة رائعة لقضاء الفالنتاين.

محمية وادي دجلة

تقع محمية وادي دجلة على بعد دقائق من المعادي بجوار وادي دجلة في زهراء المعادي و تصل السيارات العادية إلى كيلومترين في المحمية، ثم تستمر في المشي على الأقدام، وإذا كنت تريد الحصول على نزهة رائعة للشواء فإن محمية وادي دجلة هي المكان المثالي لذلك ويمكنك أيضًا التخييم،وقضاء الليل في المحمية.

قصة اختيار يوم عيد الحب المصري

في الوقت الذي يقام فيه عيد الحب العالمي سنويًا في الرابع عشر من فبراير، تكريمًا لإعدام القس فالنتين الذي شهد زواج العديد من الأزواج الرومان مخالفة سرًا للقوانين التي أصدرها الإمبراطور الروماني أوريليان في القرن الثالث تحتفل مصر اليوم بعيد الحب 4 نوفمبر ويرجع اختيار هذا التاريخ في مصر إلى إقتراح الصحفي الأسطوري الراحل مصطفى أمين فكرة الاحتفال بيوم الرابع من نوفمبر كيوم وطني للحب والتسامح في مصر عام 1988.

وكتب أمين هذه الفكرة في عمود "فكرة" الدائم في جريدة أخبار اليوم ونادى وقتها بضرورة الاحتفال بيوم حب بين المصريين، وكان هذا الاختيار مدعومًا من قبل عدد كبير من القراء المصريين الذين أيدوه.