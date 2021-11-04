جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر القائمة البحثية، وذلك عقب إعلان وزارة المالية الخطة الزمنية لصرف الرواتب، لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير جدول مواعيد صرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

جدول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وضعت وزارة المالية الكتاب الدوري الربع سنوي الذي ينظم مواعيد صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لتفادي خطر انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين الموظفين بجميع محافظات الجمهورية خاصة أصحاب الأمراض المزمنة منهم، حيث تم تحديد الفترة من (22-28) نوفمبر الجاري موعدًا لصرف الرواتب، ويتم صرف مرتبات موظفي أكثر من 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 22 نوفمبر، فيما يتم صرف مرتبات موظفي أكثر من 23 مصلحة وهيئة ووزارة يوم 23 نوفمبر، فيما يتم صرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية يوم 24 نوفمبر، وتم تخصيص باقي الأيام لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف في مواعيدها المحددة.

جدول صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة 2021

انتهت وزارة المالية من وضع جدول زمني لصرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم صرف رواتب موظفي وزارة (الصحة والتضامن الاجتماعي، التموين، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والداخلية، والسياحة والبترول ) والمصالح والهيئات التابعة لهم يوم 22 نوفمبر.

ورواتب موظفي وزارات (التعليم العالي والتنمية المحلية والعدل والكهرباء والاستثمار والتخطيط والتعاون الدولي وهيئة قضايا الدولة والمحكمة الدستورية العليا ودار الإفتاء المصرية وهيئة النيابة الإدارية واللجنة العليا للانتخابات والجهاز الإداري للتنظيم والإدارة ) يوم 23 نوفمبر.

ويتم صرف رواتب موظفي وزارة ( التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية والخارجية والشباب والرياضة ورئاسة الجمهورية و المالية و والأزهر الشريف ) يوم 24 نوفمبر.

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فيما تم تخصيص أيام 25 و26 و27 و28 لصرف رواتب باقي الهيئات الحكومية والمتخلفين عن الصرف في الأيام المخصصة لهم وفقا لجدول موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021.