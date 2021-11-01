استعلم| جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 وفقا لبيان وزارة المالية

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 تعد من أبرز الموضوعات التي تشغل بال الكثير من المواطنيين وكذلك الملايين من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتستعرض جريدة "الدستور" عبر هذا التقرير التوقيت الرسمي للصرف عبر ماكينات الصرف الآلي للبنوك وفقا للجدول الزمني المعتمد من وزارة المالية وموعد أخذ قبض شهر ديسمبر 2021.

جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

وفي هذا السياق، سخرت الحكومة المصرية كافة سبل الأمان والراحة للحصول على المرتبات والمعاشات، تجنبا لـ(كوفيد-19)، حيث تصدر وزارة المالية الكتاب الدوري ربع سنوي بمواعيد صرف المرتبات لعدم التكدس والازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك، لذلك اعتمدت الوزارة جدول الصرف والذي يتم خلال الفترة من ( 22_ 28) من شهر نوفمبر وفقا لإعداد الموظفين داخل الوزارات والمصالح الحكومية ومدى شيوعها في المحافظات، حيث تم توزيع الصرف على حوالي خمسة أيام فقط لضمان عدم التكدس والازدحام.



ومن هذا الجانب، أصدرت وزارة المالية كتابا دوريا بموعد صرف مرتبات شهر نوفمبر المقبل ضمن الكتاب الدوري الربع سنوي عن شهر ( أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) حيث يتم صرف مرتبات الموظفين عن شهر نوفمبر لـثلاثة وثلاثون وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية يوم اثنيين وعشرين نوفمبر فيما يتم صرف رواتب موظفي اثنين وعشرين هيئة و وزارة ومصلحة حكومة يوم ثلاثة وعشرين نوفمبر فيما تم تخصيص يوم أربعة وعشرين نوفمبر لصرف رواتب موظفي سبعة عشر هيئة و وزارة فيما يتم تخصيص 25، 26، 27 نوفمبر لصرف رواتب المتخلفين عن الصرف أو موظفي الهيئات المتعددة المختلفة.

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جدول مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 رصدناها عبر هذا التقرير، حيث كشف البنك المركزي عن ارتفاع عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك ATM وبلغ عددها سبعة عشر ألف ماكينة صرف على مستوى الجمهورية لجميع البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري، بحيث يتمكن العملاء من اختيار ماكينة الصرف المناسبة لهم وذلك بدون الحاجة إلى الوقوف على ماكينات الصراف الآلي المتكدسة.