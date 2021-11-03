أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق الجملة اليوم الأربعاء 3-11-2021
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 في سوق العبور للجملة، وارتفعت أسعار السمك البلطي (1) لتتراوح ما بين 22 : 26 جنيهًا، كما استقر كيلو السمك البوري (1) ليتراوح ما بين 40 : 50 جنيهًا، وأيضًا سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح مابين 80 : 100 جنيه، وكذلك أسعار سمك الثعابين لتتراوح مابين 50 : 230 جنيهاً للكيلو.
كم تبلغ أسعار الأسماك والمأكولات البحرية 2021
والتي جاءت على النحو التالي اليوم:
أسعار السمك البلطى "1" تتراوح ما بين 22 : 26 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وتراوح سعر السمك البلطى "2" ما بين 19 : 21 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17 : 37 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
كما سجل سعر السمك الفيليه "بلطي" استقرارًا ليتراوح ما بين 30 : 110 جنيهاً للكيلو (بالطلب)
واستقر أيضًا سعر السمك البوري "1" ليتراوح مابين 40 : 50 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
وسجل سعر السمك البوري "2" تراوحًا ما بين 32 : 38 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك)
واستقر سعر كيلو قشر البياض اليوم ليتراوح مابين 80 : 100 جنيه (تكنا بلاستيك)
وثبت أيضًا سعر كيلو البياض الأملس"1" ( بلدي ) ليتراوح ما بين 80 : 110 جنيه (تكنا بلاستيك).
فيما استقر سعر السمك البياض الأملس "2" (خليجى ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) ما بين 30 : 40 جنيهًا للكيلو (تكنا بلاستيك).
ما هي أسعار الأسماك والمأكولات البحرية
وثبت سعر كيلو السمك الشعور ليتراوح مابين 30 : 50 جنيهًا (طاولة خشب)
فيما استقر سعر كيلو السمك الوقار مابين 80 : 100 جنيه (طاولة خشب)
وجاء سعر السمك ( قاروص – لوت ) ثابتًا عند مابين 80 : 100 جنيه للكيلو (طاولة خشب)
وسجل سعر كيلو سمك القراميط – الشيلان استقرارًا ما بين 10 : 20 جنيهًا (تكنا بلاستيك)
فيما ارتفع سعر كيلو سمك ثعابين ليتراوح مابين 50 : 230 جنيهات (تكنا بلاستيك).
جمبري جامبو من 400-480 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
جمبري "1" من 300-380 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
جمبري "2" من 200-280 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
جمبري "2" مجمد 85-165 جنيهًا للكيلو "كرتونة".
جمبري"3" من 90-150 جنيهًا للكيلو "طاولة خشب".
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