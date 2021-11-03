«الوزراء» يُبرز جهود الحكومة في تعزيز العلاقات التجارية مع دول العالم

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن إعداد سلسلة دورية تحت عنوان "تعزيز العلاقات التجارية لمصر مع دول العالم"، والتي تهدف إلى إلقاء الضوء معلوماتيًا على الجهود المبذولة لمضاعفة الصادرات المصرية، ودعم هذه الجهود من خلال إبراز الأهمية الاقتصادية لدول التجمع أو الإقليم محل الاعتبار.

وسترصد هذه الدورية وتحلل التبادل التجاري بين مصر ومختلف التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالإضافة إلى تحديد المنتجات الواعدة وفقًا لكل دولة داخل هذه الأقاليم المختلفة، وهي السلع التي تمتاز بوجود طلب مرتفع عليها وارتفاع حصتها في التجارة الدولية، فضلاً عن تحديد الفرص التصديرية الضائعة في كل دولة داخل تلك التجمعات أو الأقاليم الاقتصادية المستهدفة، وإلقاء الضوء على أبرز الجهود الحكومية لتنمية الصادرات المصرية.

يأتي ذلك في إطار جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تعزيز الصادرات المصرية واتخاذ خطوات جادة للتعامل مع هذا الملف في ظل دعم القيادة السياسية لهذا التصور.

وسيحدد المركز الأسواق المنافسة للمنتجات المصرية وتحديد أسباب ذلك، وتقديم مجموعة من المقترحات لتحفيز صادرات مصر بما يتواءم مع ظروف كل تجمع اقتصادي.

يذكر أنه خلال اجتماع الحكومة امس، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ 26 COP، والتي تكتسب زخماً واسعاً من حيث اهتمام العالم بقضايا تغير المناخ، والإشارة إلى ضرورة وجود أجندة واضحة في هذا الملف.

واستعرض مدبولي أبرز أهداف قمة "26 COP" التي تضمنت تسريع العمل نحو أهداف اتفاقية باريس واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، والعمل على تحقيق أهداف خفض الانبعاثات التي تتماشى مع الوصول إلى صفر بحلول منتصف القرن، إلى جانب تسريع المرحلة من خلال التشجيع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، وتسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، والعمل الجماعي من أجل تسريع الإنجاز والارتقاء إلى مستوى تحديات التغير المناخي، فضلاً عن تسريع التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني لتحقيق أهداف المناخ.