جامعة الإسكندرية توقع بروتوكول تعاون مع «أموك» للزيوت المعدنية

وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، والكيميائى إيهاب عبد الحليم مبروك رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك)، صباح اليوم الثلاثاء 2/11/2021 بروتوكول التعاون المشترك بهدف تدعيم التواصل والتكامل بين الجانبين.

وأشار الدكتور قنصوه أن هذا التعاون يأتى فى إطار حرص جامعة الإسكندرية على تبنى فكرة الصناعة القائمة على المعرفة باستغلال طاقات طلاب الجامعة وتحويل مخرجات أبحاثهم لتأسيس شركات قائمة على مخرجات البحث العلمى، وذلك بتبنى إبداعاتهم وتوجيههم باعتبارهم كوادر المستقبل.

وأضاف قنصوه أن الجامعة بصدد إنشاء Technoloy Park لاحتضان أفكار طلاب جامعة الإسكندرية من جميع القطاعات والتخصصات المختلفة بالجامعة ( الهندسية والطبية والزراعية ).

وأكد على أن الجامعة سوف تقوم بتدريب منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين لمواكبة هذا التطور الذى تشهده الجامعة، كما يتم تأهيل الطلاب من خلال إنشاء برامج مشتركة بين جامعة الإسكندرية ومختلف الجامعات العالمية لتأهيل الخريج لسوق العمل وتوفير منح علمية للطلاب المتفوقين.

واتفق الطرفان على وضع خطط بحثية علمية مشتركة فى صورة تعاون بحثى ورسائل علمية يتم الإشراف عليها من قبل أعضاء هيئة التدريس من الجامعة لحل المشكلات العلمية التطبيقية قيد البحث.

ومن جانبه رحب الكيميائى إيهاب عبد الحليم بهذا التعاون ، حيث أكد أن هذا البروتوكول جزءاً هام من الدور الإيجابي الذي تتبناه شركة أموك نحو التنمية المستدامة والمسئولية المجتمعية وذلك من خلال توفير فرص تدريبية لطلاب جامعة الإسكندرية وتزويدهم بالخبرات العملية وتأهيلهم لاحتياجات سوق العمل، ومساندة البحث العلمي والنهوض بالتعليم العالي والاستفادة بما تقدمه هذه الأبحاث من حلول للمشكلات الصناعية وربط الجانب الأكاديمي بالجانب العملي والتطبيقى وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانيات العلمية و المادية المتوفرة لدي الطرفين.

ويتضمن البروتوكول المشاركة في المشاريع والبحوث وورش العمل، كما يهدف البروتوكول الي ربط القطاع الأكاديمي بسوق العمل بصورة فعلية ويساهم في إيجاد حلول غير تقليدية للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية بشركة أموك.

حضر توقيع البروتوكول الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور وائل نبيل عميد كلية الطب والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومسئولو شركة أموك.