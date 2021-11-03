الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الحجر الزراعى: إجراءات جديدة لتصدير الرمان اعتبارًا من اليوم

الرمان
الرمان

تبدأ الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، باتخاذ إجراءات جديدة بشأن تصدير الرمان.

وأعلنت الإدارة المركزية للحجر الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه يجب على المهندسين المكلفين بالفحص بمحطات ومراكز تعبئة الرمان البدء في الإشراف على تحميل محصول الرمان، وترصيص البرادات أو الحاويات مع ذكر رقم الحاوية أو البراد أو الرصاصة، وذلك بطلب الفحص حتى لا يتم تحميل أي محصول مخالف لطلب الفحص، وذلك بداية من اليوم  الأربعاء 3 نوفمبر.

وأضافت الإدارة في تقرير لها، أنه يجب على المهندسين المشرفين التنبيه على الشركات المصدرة، بالاتفاق مع شركات الشحن بإرسال البرادات والحاويات في مواعيد مناسبة للقيام بتلك الإجراءات الجديدة.

وكان قد أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام بزيادة قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف "القصير" أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونا و867 ألف 14 طن، بالإضافة إلي تصدير 620 ألف 769 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 576 ألف و402 طن بنجر علف، محتلا المركز الثالث في الصادرات.

الحجر الزراعى اجراءات جديدة لتصدير الرمان اعتبارا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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