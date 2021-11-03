«ذا ناشونال» عن استئناف الرحلات بين لندن والأقصر: تحسن مستمر في السياحة بمصر

سلطت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الضوء على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لندن والأقصر، بعد استقبال الأقصر، أمس الثلاثاء، أولى الرحلات البريطانية قادمة من مطار هيثرو بلندن مباشرة، في أول تشغيل لرحلات هذا الخط السياحي الموسمي بعد توقف دام عامين.

واعتبرت الصحيفة أن تلك الخطوة تشير إلى استمرار تحسن قطاع السياحة المصري بعد الركود الذي ضربه بسبب وباء كورونا، كما تشير إلى حرص الحكومة على الترويج للسياحة في الأقصر بشكل خاص، مضيفة أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المدينتين “أوقف أية مخاوف متعلقة بالصحة والسلامة في مصر”.

وأشارت إلى أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين لندن والأقصر يأني بعد قرار المملكة المتحدة رفع اسم من القائمة الحمراء للسفر، وعليه تم استئناف الرحلات الجوية بين لندن ومنتجعات شرم الشيخ والغردقة على سواحل البحر الأحمر في سبتمبر الماضي، مؤكدة إن الحكومة المصرية تحرص على تحسين مستوى الضيافة في الفنادق والخدمات السياحية لتتوافق مع المعايير الدولية.

ونقلت الصحيفة عن شركة مصر الطيران -الناقل الوطني لمصر- قولها إن خط الأقصر- لندن من المقرر تشغيله خلال الموسم الشتوي بواقع رحلة أسبوعيا تتسع لعدد 140 راكبا وفقا لظروف التشغيل والعرض والطلب.

ولفتت إلى أن خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أشاد بعودة السياح البريطانيين خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركتة فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة، وأعرب عن رغبة الوزارة في إعادة عدد السياح البريطانيين الذين يزورون مصر إلى مستويات الفترة من 2010 إلى 2014، حيث شكل البريطانيون ثاني أكبر نسبة من السياح في مصر.

ونقلت عنه قوله: "بعد فترة صعبة للغاية ومليئة بالتحديات بالنسبة للصناعة بأسرها والعالم بأسره، أصبحت مصر أكثر مرونة الآن. لقد كان لدينا صيفًا جيدًا للغاية، وكان استئناف السياحة ناجحًا للغاية"، مضيفا "لقد تمكنا من كسب ثقة المصطافين والحكومات التي ترسل رعاياها إلى مصر".

وتابع العناني: "لقد استأنفنا السياحة في أسواقنا الرئيسية، مثل روسيا وإنجلترا وإيطاليا وألمانيا، لذلك نحن سعداء للغاية"، موضحا أن الوزارة تركز بشكل خاص على الترويج للسياحة في الأقصر هذا الشهر قبل الاحتفال الذي سيعيد افتتاح طريق الكباش الذي تم ترميمه حديثًا ومن المقرر افتتاحه في حدث ضخم يوازي أبهة موكب المومياوات الملكية.

ونوهت إلى أن وزير السياحة والاثار قام أيضا بتوجيه الشكر للحكومة البريطانية على ثقتها المتجددة في تدابير الصحة والسلامة المصرية، مشيرا إلى ان الوزارة وضعت لائحة جديدة بالتوازي مع برنامج معايير الضيافة الجديد الذي وضعته منظمة السياحة العالمية، حيث أعلنت الوزارة يوم الإثنين عن وضع حد أدنى جديد للرسوم على زوار الفنادق من فئة الخمس نجوم والأربع نجوم في البلاد.

وبينت الصحيفة أنه وفقا لما جاء في بيان الوزارة، فأن البرنامج يهدف إلى "رفع مستوى الضيافة التي تقدمها الفنادق المصرية بحيث تكون على قدم المساواة مع نظيراتها الدولية".