تجديد حبس عاطل لحيازته 120 طربة حشيش بقصد الاتجار بها فى الإسكندرية

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 120 طربة حشيش بقصد الاتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي والأدلة الجنائية للفحص.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط اجرامي في ترويج المخدرات على عملائه بدائرة قسم شرطة الرمل ثان.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين ألقي القبض عليه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة المضبوطه بحوزته بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 4 عاطلين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 20 طربة من مخدر الحشيش وكمية من الهيروين، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام 4 عاطلين، لإثنين منهم معلومات جنائية، بمزالة نشاطهم الإجرامي بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائر اقسام المدينة مسرحًا.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على 20 طربة لمخدر الحشيش وكمية لمخدر الهيروين ومبلغ مالي و4 هاتف محمول، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.