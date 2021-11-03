ألمانيا: معرض الأسبوع الأخضر الزراعى سيفتح أبوابه لمتلقى لقاح ومتعاف كورونا

يعتزم معرض الأسبوع الأخضر الزراعي في العاصمة الألمانية برلين فتح أبوابه نهاية يناير المقبل للحاصلين على التطعيم ضد كورونا أو المتعافين من مرض كوفيد.19-



وفي تصريحات لإذاعة "آر بي بي"، قال رئيس المعرض مارتين إكنيج إن قاعدة "2جي" (التي تعطي حق الدخول للملقحين والمتعافين) ستسري على المعرض.



وأضاف إكنيج أن الزائرين يمكنهم بعد دخول الصالات التحرك بحرية ومداعبة الحيوانات كالمعتاد وشم الزهور وتذوق أطعمة ومشروبات.

كان المعرض أعلن منتصف سبتمبر الماضي فتح أبوابه للحضور الفعلي في نسخة عام 2022 وذلك بعد أن أقيم المعرض افتراضيا في نسخة العام الحالي في الفترة بين 21 و30 يناير الماضي.



ولم يكن قد اتضح بعد ما إذا كان المعرض سيسمح بدخول من يحمل نتيجة سلبية لاختبار كورونا وذلك قبل أن يقرر المعرض الآن قصر الدخول على الملقحين والمتعافين فقط.



وفي ظل قاعدة "2 جي" يمكن للزائرين التخلي عن ارتداء الكمامات وذلك وفقا لتعليمات حكومة ولاية برلين، ومن المتوقع أن يرتفع عدد زائري المعرض في نسخته المقبلة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.