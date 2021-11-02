«الصحة» تكشف التحاليل المجانية التى يتم إجراؤها لمتبرعى البلازما

كشفت وزارة الصحة عن التحاليل المجانية التى يتم إجراؤها بالمجان المتبرعين عند التبرع بالبلازما، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما".

أوضحت الصحة أنه يتم إجراء اختبار فيروس سى، والكبد الوبائي بى، والإيدز، والزهرى، والكبد الوبائي أ، وتحليل B 19، وذلك للتأكد من سلامة المتبرع والبلازما.

وقالت إن المشروع يُعد نقلة نوعية لمصر في المجال الصحي، حيث يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض، موضحة أن 100% من الأدوية المشتقة من البلازما تكون منقذة للحياة.

أشارت الوزارة إلى التنسيق والتعاون الدائم بين وزارة الصحة والسكان والخدمات الطبية بالقوات المسلحة والهيئات المعنية، والعمل كفريق واحد لتنفيذ المشروع القومي، مستعرضة في هذا الصدد الخطوات التنفيذية على مدار الـ 3 سنوات الماضية لتنفيذ توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تنفيذ المشروع.

أضافت أن إجمالي مراكز تجميع البلازما بمصر التي تم تجهيزها أصبحت 7 مراكز من ضمنها مركز التبرع بالبلازما بمدينة السادس من أكتوبر الذي تم افتتاحه، مشيرة إلى أنه من المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزًا تابعة لوزارة الصحة والسكان خلال العام المقبل، وذلك بالتوازي مع إنشاء مصنع لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما بالعاصمة الإدارية الجديدة لتوطين تكنولوجيا التصنيع في هذا المجال.

وقالت إن المشروع القومي للتبرع بالبلازما انطلق يوم 14 من شهر يوليو الماضي بـ 6 مراكز لتجميع البلازما كمرحلة أولى بـ 5 محافظات (القاهرة، الجيزة، المنيا، الغربية، الإسكندرية)، موضحة أن تلك المراكز بطاقة 99 جهازًا لفصل البلازما، كما يضم كل مركز غرف تجميد لحفظ البلازما بسعة 18 ألف لتر.

وأوضحت أنه تم تجهيز تلك المراكز بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والجهات الدولية المعنية بهذا الشأن لضمان العمل بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، كما تم تدريب الفرق الطبية من العاملين في المشروع على أعلى مستوى، من خلال إرسالهم للتدريب في مراكز تجميع البلازما بعدد من الدول الأوروبية مثل إيطاليا وألمانيا، وكذلك استقدام خبراء أجانب من ألمانيا وهولندا ومنظمة الصحة العالمية لتدريب الأطباء للوصول إلى أعلى جودة وكفاءة في العمل.