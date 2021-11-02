«حماة الوطن» يطالب بتنفيذ توصيات الرئيس السيسي لمواجهة تغيرات المناخ

أشاد حاتم عزالدين الخبير الإستراتيجي وأمين التواصل الجماهيري بحزب حماة الوطن، بمشاركة الرئيس السيسي في قمة تغير المناخ بمدينة جلاسجو البريطانية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وذلك على مدى يومي 1 و2 نوفمبر، مؤكدا أن هذه المشاركة تعكس مكانة مصر دوليا ودورها المؤثر على الساحة الدولية، فضلا عن إسهامات الدولة في مجال تغير المناخ إقليميًا ودوليًا.

وأوضح عز الدين، في بيان له، أن مصر بذلت جهود عديد خلال السنوات السابقة، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة مصر، في مواجهة أزمات تغير المناخ من خلال المبادرات الرئاسية والحكومية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ومحاربة انبعاثات الكربون والتصدي لذلك بحسم، فضلا عن المشاركة في العديد من الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية في هذا الشأن وآخرها المشاركة الحالية للرئيس في قمة جلاسجو.

وعدد أمين التواصل الجماهيري، مكاسب قمة جلاسجو في تكثيف التعاون الدولي لمواجهة أزمات التغير المناخي خاصة في دول أفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب العديد من الدول النامية، التي تحدثت مصر نيابة عنهم خلال القمة، حيث سعى الرئيس إلى الانتصار لحقوق أفريقيا في مواجهة التغير المناخي ووضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته لدعم هذه الدول من خلال المطالبة بتنفيذ دعم الـ 100 مليار دولار اللازم لمواجهة الأزمة.

وطالب الخبير الاستراتيجي، بضرورة تنفيذ توصيات الرئيس السيسي التي أدلى بها خلال قمة جلاسكو خاصة المتعلقة بتعزيز الجهود الدولية لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار "اتفاقية باريس"، لتغير المناخ، وأخيرا التأكيد على تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ عام 2022.