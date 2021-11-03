بدء ضخ المياه من بئر منطقة خفض المنسوب بواحة سيوة (صور)

أعلن محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، بدء ضخ المياه من بئر منطقة خفض المنسوب بواحة سيوة على عمق نحو ١٠٥٠م بتصرف متوقع لا يقل عن ٣٥٠ متر مكعب/ ساعة لري الزراعات بمساحة ٥٠٠ فدان واستصلاح مزيد من الأراضي ضمن خطة زيادة الرقعة الزراعية، وذلك وسط فرحة من الأهالي عقب الانتهاء من حفر البئر.

ضخ المياه في واحة سيوة

وأضاف رئيس مجلس ومدينة سيوة أن البئر العميق الذي تم تفجيره سيستغل لري الزراعات بمنطقة (خفض المنسوب، الكاف، ريجو، الأمهات)، موضحا أن يأتي هذا المشروع ضمن اهتمام المحافظة بحفر عدد من الآبار لخدمة أهالي سيوة.

ضخ المياه في واحة سيوة

كما تفقد رئيس مدينة سيوة أعمال رفع كفاءة خزان المياه الخاص بمنطق خفض المنسوب، موجها بالانتهاء من أعمال رفع كفاءة الخزان في أقرب وقت؛ لبدء تشغيله في القريب العاجل خاصة بعد الانتهاء من أعمال حفر البئر العميق بالمنطقة.

ضخ المياه في واحة سيوة

جاء ذلك تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وبحضور مشايخ القبائل والإدارة المتكاملة للموارد المائية وأمين حزب مستقبل وطن بسيوة وممثلي اللجنة الدائمة للري وعدد من الإدارات التنفيذية بسيوة وأهالي ومزارعي المنطقة.

ضخ المياه في واحة سيوة

وكان قد أكد اللواء آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح، في بيان إعلامي سابق له، أن مهندسي جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بدأوا فى أعمال استلام تطوير وتوسعة مدخل مدينة سيوة بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتوسعته.

ضخ المياه في واحة سيوة

وأضاف أن أعمال التطوير شملت توسعة المدخل من ٨ إلى ١٠ أمتار داخل المدينة وازدواج للمدخل خارجها وتم قطع التبة الصخرية المتعارضة وتم نقل المرافق المتعارضة وضبط مطابق الصرف الصحي وإنشاء نقطة شرطة عسكرية جديدة بعد إزالة القديمة من موقعها وتعديل منطقة مصنع المياه بأسوارها وكافة حارات التسارع والتباطؤ وأعمال البردورات والأرصفة والحواجز الخرسانية النيوجرسى وعلامات أرضيه مضيئة من الاتجاهين ليلا.

ضخ المياه في واحة سيوة

ضخ المياه في واحة سيوة

ضخ المياه في واحة سيوة

ضخ المياه في واحة سيوة

ضخ المياه في واحة سيوة

ضخ المياه في واحة سيوة

ضخ المياه في واحة سيوة