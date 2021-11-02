أمريكا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى تطلق شراكة رائدة في مجال التحول نحو الطاقة

أعلنت حكومات جنوب إفريقيا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، جنبًا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي، اليوم عن شراكة جديدة طموحة وطويلة الأجل في مجال انتقال الطاقة العادلة لدعم جهود إزالة الكربون في جنوب إفريقيا.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن الشراكة تهدف إلى تسريع إزالة استخدام الكربون من اقتصاد جنوب إفريقيا، مع التركيز على نظام الكهرباء، لمساعدتها على تحقيق الأهداف الطموحة المنصوص عليها ضمن أهدافها المحدثة الخاصة بانبعاثات المساهمة المحددة وطنياً.

وتلتزم الدول بجمع تمويل بقيمة 8.5 مليار دولار للمرحلة الأولى من التمويل، من خلال آليات مختلفة بما في ذلك المنح والقروض الميسرة والاستثمارات وأدوات تقاسم المخاطر، بما في ذلك تعبئة القطاع الخاص.

ومن المتوقع أن تمنع الشراكة ما يصل إلى 1-1.5 جيجا طن من الانبعاثات على مدار العشرين عاما القادمة وأن تدعم جنوب إفريقيا للابتعاد عن الفحم وتسريع انتقالها إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ومقاوم للمناخ.

وأعرب رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا عن دعمه للإعلان، وقال "ترحب جنوب إفريقيا بالالتزام الوارد في الإعلان السياسي بدعم تنفيذ مساهمتنا المحددة وطنياً المنقحة، والتي تمثل جهد بلدنا الطموح لدعم المعركة العالمية ضد تغير المناخ.

فيما رحب رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون بالإعلان، وقال "ستشكل هذه الشراكة التي ستغير قواعد اللعبة سابقة لكيفية عمل البلدان معا لتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة والخضراء والتكنولوجيا".

بدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن "تعلن الولايات المتحدة، إلى جانب المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، عن شراكة جديدة مع جنوب إفريقيا للمساعدة في تحويل اقتصادها إلى اقتصاد للطاقة النظيفة بسرعة أكبر. تعد جنوب إفريقيا حاليًا أكبر مصدر للانبعاثات في إفريقيا ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الاعتماد الكبير على الفحم لتوليد الطاقة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "تحشد هذه الشراكة الجديدة دعمًا كبيرًا للغاية لمشروع جنوب إفريقيا الطموح لإزالة الكربون من أجل انتقال عادل للطاقة".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "سعيدة جدًا لأن ألمانيا جزء من هذه الشراكة المهمة مع جنوب إفريقيا ويمكننا مشاركة تجربتنا في الانتقال العادل. نحن ملتزمون بدعم عدم استخدام الكربون في إنتاج الكهرباء في جنوب إفريقيا وتطوير فرص اقتصادية جديدة للمجتمعات المتضررة".

بدورها، أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن "هذه الشراكة هي الأولى من نوعها عالميا ويمكن أن تصبح نموذجا حول كيفية دعم الانتقال العادل حول العالم. ومن خلال توحيد الجهود ، يمكننا تسريع التخلص التدريجي من الفحم في البلدان الشريكة، مع دعم المجتمعات الضعيفة التي تعتمد عليه. إن ضمان انتقال عادل يمثل أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ، في الداخل والخارج على حد سواء ".