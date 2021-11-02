الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بعد جريمة الإسماعيلية.. برلمانية تطالب بمراقبة فيديوهات التواصل الاجتماعى

النائبة أمل رمزي
النائبة أمل رمزي

انتقدت النائبة أمل رمزي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، جريمة القتل البشعة التي شهدتها محافظة الإسماعيلية، بعد أن قام شاب بقتل آخر والتمثيل يجثته وفصل رأسه عن جسده، وسط ذهول المواطنين المتواجدين محل الواقعة.

وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي،  إن انحدار وتدهور القيم المجتمعية سبب رئيسى في وقوع مثل هذه الجرائم البشعة، التى لا تصدقها الأذهان، وتقف أمامها مشاعر المتفرجين المتبلدة فى الدفاع عن المجنى عليه ومحاولة السيطرة على الجانى قبل ارتكابه الجريمة القاسية.

وأوضحت رمزي، أن غياب القيم المجتمعية والمبادئ الدينية التى حولت المجتمع لغابة كل يأخذ حقه بيده، دون مراعاة لوجود دولة القانون، مشيرًة إلى أن الدولة المصرية تحكمها قوانين قادرة على أخذ حقوق المواطنين، وليس الاستسهال وارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، التي أصبحت حديث وسائل الإعلام، ليست فقط المحلية بل والدولية، مما يؤثر على صورة الدولة المصرية أمام العالم، وتنقل صورة غير صحيحة عن طبيعة المجتمع المصري.

وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بانتظار نتائج التحقيقات حول الواقعة، وتطبيق أشد عقوبة، مناشدة المواطنين باللجوء للقانون قبل اتخاذ أي من التصرفات المخالفة والمنافية لطبيعة المجتمع سواء الدينية أو العقائدية، التى حرمت سفك الدماء بهذه الطريقة المشينة.

وناشدت رمزي، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بضرورة إحكام الرقابة على الفيديوهات التى تنشرعبر مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما فى ظل تداول المواطنين لفيديو الواقعة المشينة، وتركها تفزع الأطفال والصغار وتنشر صورة سلبية عن الشعب المصرى.

مواقع التواصل قانون أمل رمزي لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ الجرائم البشعة جريمة القتل حادثة الاسماعيلية حادث ذبح الاسماعيلية

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النخبة والناس

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