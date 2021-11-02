الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ننشر خريطة القوافل الطبية المجانية في 8 قرى بدمياط

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أعلنت مديرية الصحة بدمياط استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر نوفمبر الجاري والتى تستهدف 8 قرى بمراكز دمياط وكفر سعد وكفر البطيخ وفارسكور، تيسيرًاَ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتستهدف الخطة تنفيذ قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفر سعد وذلك يومى الأربعاء والخميس (٣، ٤ نوفمبر) وإنطلاق قافلة بقرية الرياض بمركز كفر البطيخ يومي الجمعة والسبت (٦و٥ نوفمبر) وأخرى بعزبة ٨ بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١١و١٠ نوفمبر)،وكذا تنفيذ قافلة بشط جريبه مركز دمياط يومي الجمعة والسبت (١٣،١٢ نوفمبر).

وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة بقرية الزعاترة بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١٨،١٧ نوفمبر)، وبفارسكور ستنطلق قافلة بالغوابين يومى الجمعة والسبت (٢٠،١٩ نوفمبر)، إضافة إلى قافلة أخرى بقرية أم الرزق بمركز كفر سعد يومي الأربعاء والخميس (٢٥،٢٤ نوفمبر)، و أخرى بذات المركز بالتوفيقية يومى الجمعة والسبت (٢٧،٢٦ نوفمبر).

الدكتورة منال عوض محافظ دمياط محافظ دمياط محافظة دمياط صحة دمياط قوفل طبية

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النخبة والناس

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