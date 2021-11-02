بدء فى تنفيذ الخط السادس للمترو منتصف العام المقبل

قال الدكتورعصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن أعمال تنفيذ الخط السادس للمترو تبدأ فى منتصف العام المقبل إنجاز كبير يحسب للهيئة لأن الخط السادس للمترو من أضخم الخطوط، الممتد من الخصوص حتى المعادى بطول 30 كم، سيكون طوليًا موازى للخط الأول “المرج ـ حلوان”.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للأنفاق، فى تصريحات لـ«الدستور»، أن المشروع يهدف لتخفيف الضغـط على الخط الأول مع امتداده لأمـاكن مزدحمة بالسكان لا تصل إليها خطوط المترو الحالية.

ويبدأ الخط السادس من منطقة الخصوص حيث التقاطع مع الطريق الدائرى، ويستمر بمحاذاة ترعة الإسماعيلية حتى مـنطقة شـرق شـبرا الخيمة مرورًا بميدان السواح متجهًا إلى شارع بورسعيد حتى غمرة حيث يتقاطع مع الخط الأول، ثم يمتد إلى باب الشعرية ليتقاطع مع الخط الثالث متجها إلى ميدان السيدة زينب ثم حديقة الفسطاط ليتقاطع مـع الخط الـرابع للمترو، وتمتد المرحلة الأولى للخط بطول 20 كم.