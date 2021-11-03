الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض “الدستور” لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث، وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من محافظات القاهرة الكبرى، الإسكندرية، جنوب سيناء، الأقصر، السويس، أسوان، الإسماعيلية، والسويس ومحافظة الغربية.

 تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2021 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة الكبرى

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد  الشروق       ٦:١٠

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٤٤

موعد أذان المغرب  ٥:٠٦

موعد أذان العشاء  ٦:٢٥

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية

 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٧

موعد الشروق       ٦:١٦

موعد أذان الظهر    ١١:٤٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٧

موعد أذان المغرب ٥:١٠

موعد أذان العشاء  ٦:٣٠

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مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٠

موعد الشروق       ٥:٥٨

موعد أذان الظهر    ١١:٢٧

موعد أذان العصر   ٢:٢٣

موعد أذان المغرب  ٤:٥٦

موعد أذان العشاء  ٦:١٤


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٥

موعد الشروق       ٥:٥٩

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٤٤

موعد أذان المغرب   ٥:٠٨

موعد أذان العشاء  ٦:٢٣


 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٢

موعد الشروق       ٥:٥٦

موعد أذان الظهر    ١١:٣٢

موعد أذان العصر   ٢:٤٤

موعد أذان المغرب  ٥:٠٨

موعد أذان العشاء  ٦:٢٣


 


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٧

موعد الشروق       ٦:٠٥

موعد أذان الظهر    ١١:٣٣

موعد أذان العصر   ٢:٣٩

موعد أذان المغرب  ٥:٠١

موعد أذان العشاء  ٦:٢٠


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٨

موعد الشروق       ٦:٠٧

موعد أذان الظهر    ١١:٣٤

موعد أذان العصر   ٢:٣٩.

موعد أذان المغرب  ٥:٠١

موعد أذان العشاء ٦:٢١


 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية


 

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٢

موعد  الشروق       ٦:١١

موعد أذان الظهر    ١١:٣٩

موعد أذان العصر   ٢:٤٣

موعد أذان المغرب   ٥:٠٦

موعد أذان العشاء  ٦:٢٥

موعد صلاة الفجر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد الشروق موعد آذان الظهر موعد آذان العصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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