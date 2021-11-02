الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

نانسي عجرم وحماقي يشاركان في إحياء فعاليات مؤتمر «القمة»

المطربين
المطربين

تطلق منظمة كايزن التابعة لشركة جينيس الأمريكية، مساء الخميس المقبل، المؤتمر التدريبي الثامن "كلاي ماكس" أو "القمة" الذي يشارك به الآلاف من الشباب من مختلف الدول العربية الذين يعملون في مجال التوزيع وذلك باستاد القاهرة وعلى مدى ٣ أيام متتالية.

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وتحيي النجمة اللبنانية نانسي عجرم فعاليات حفل الإفتتاح يوم ٤ نوفمبر الجاري ومن المقرر أن يحيي النجم محمد حماقي فعاليات حفل ختام مؤتمر "كلاي ماكس" أو "القمة" يوم ٦ نوفمبر بحضور عدد من المشاهير في مجال الفن والرياضة والإعلام والذين يتوافدون على مدى الثلاثة أيام التي تقام خلالها فعاليات المؤتمر.

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يعد مؤتمر "القمة" أو "كلاي ماكس" أضخم مؤتمر تدريبي يضخم الآلاف من مختلف الدول العربية للتدريب علي البيع المباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهو ما يعد حالة خاصة من الترويج للسياحة العربية بمصر بطريق غير مباشر والتي يجب دعمها في المؤتمرات الدولية التي تقام بمصر في مختلف المجالات.

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كما يشارك في إحياء فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر "القمة" أو "كلاي ماكس" ال dj العالمي ياسر الحريري والذي يقوم بتنظيم الفقرات الفنية والتي يحييها حماقي ونانسي عجرم من صوت وإضاءة ومسرح بتقنيات ومواصفات عالمية باعتباره أضخم مؤتمرات الشرق الأوسط التي يحضرها الآلاف من الشباب بمصر ومن الدول العربية.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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