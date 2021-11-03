الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

معهد فتيات أزهري بسوهاج ينظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي (فيديو)

جانب من الحفل
جانب من الحفل

نظم معهد فتيات السلام الأزهرى بقرية شطورة، شمال محافظة سوهاج احتفالية بمناسبتى ذكرى المولد النبوي وانتصارات حرب أكتوبر، بحضور عدد كبير من أهالى القرية والشخصيات العامة والدينية.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ أحمد عبيد الشطورى، ثم كلمة الشيخة منى راضى، عميدة المعهد التى رحبت فيها بضيوف المعهد، ودور المعهد فى تعليم الطلاب تعاليم الدين الوسطى السمح، ثم عزف الأناشيد الدينية من فريق معهد فتيات السلام الازهرى.

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جانب من الحفل

وألقى الشيخ علم الدين أحمد، شيخ معهد بنين شطورة الثانوي، أحد مؤسسي المعهد، كلمة عن مُولد سيد البشر(ص)  وأن مولده كان نور على البشرية ورحمه بأهلها، وحث الجميع التمسك بسنته ونشر التسامح والفضيلة وكذلك بالتزامن فى ذكرى أكتوبر المجيد يجب غرس قيم الولاء فى نفوس الطلاب وحب الوطن.

جانب من الحفل

وتوجه الشيخ عبد الرؤوف أمين، مسؤول التعليم الابتدائي بالتهنئة لأهالي القرية، والعاملين بالأزهر، نيابة عن الدكتور محمد حسانين مدير الادارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية والشيخ عوني القبيصي، مدير ادارة طهطا الأزهرية، متمنيا أن يعيد الله هذه الذكرى العطرة على مصر وشعبها بالخير والبركات.

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جانب من الحفل

من جانبها، قالت فريدة سلام، رئيس مجلس مدينة طهطا، إن احتفالية اليوم جاءت بدعوة كريمة من أهالى القرية وإدارة المعهد، للاحتفال سويا بذكرى ميلاد المصطفى (ص)، مقدمة التهاني لأهالي القرية والأزهر، نيابة عن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.

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جانب من الحفل

وحثت سلام الطلاب على المشاركة فى جميع الأنشطة الدينية والثقافية التي تنظمها المحافظة وخاصة فى مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية.

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جانب من الحفل

فى نهاية الحفل، تقدم الشيخ حسين سديرة، وكيل المعهد بالشكر لجميع الضيوف على تلبيتهم الدعوة بالحضور وكذلك الشكر الزملاء بالمعهد علي المجهود المبذول.

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جانب من الحفل

جاء ذلك بحضور شومان محمد، إلهام قناوي وخالد علم الدين وبسمة عسكر والدكتور جمال حسن من إدارة الجودة والدكتور علي شومان والشيخ محمود سلامة.

 

مصر طلاب ذكرى الأزهر أكتوبر محافظ سوهاج محافظة سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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