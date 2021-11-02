الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طوارئ الصين وسهير البابلي.. عمليات بحث «جوجل» الأكثر شيوعًا في مصر

جوجل تريند
جوجل تريند

أظهرت مؤشرات محرك البحث «جوجل»، عمليات بحث مكثفة من المصريين على عدد من الموضوعات الهامة، أبرزها: الحالة الصحية للفنانة الكبيرة سهير البابلي، وحالة الطوارئ التي تحدثت عنها الصين.

حالة الفنانة سهير البابلي
اسم الفنانة سهير البابلي، كان من بين أبرز عمليات البحث في مصر، اليوم الأربعاء، بعد أن تعرضت الفنانة الكبيرة لأزمة صحية استدعت نقلها إلى إحدى المستشفيات.

وقالت ابنتها نيفين الناقورى، في تصريحات صحفية، إن والدتها نُقلت إلى العناية المركزة إثر إصابتها بنوبة سكر، تسببت في مضاعفات صحية.
طوارئ الصين
دعوة أطلقتها الصين، أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعدما دعت مواطنيها إلى بدء تخزين مواد غذائية من السلع اليومية الضرورية، استعدادًا لحالة طوارئ من هذا الشتاء حتى فصل الربيع من العام المقبل، فذهبت التكهنات للبحث عن ما هية حالة الطوارئ هذه وإذا ما كان لها علاقة بموجة جديدة لفيروس كورونا أكثر شراسة؛ لكن الحكومة أوضحت الأسباب في وقت لاحق؛ وأكدت أن دعوتها هذه ترجع إلى سوء الأحوال الجوية، ونقص الطاقة والقيود التي تفرضها بعض الدول عليها.

كما طالبت السلطات الصينية بضبط الأسعار، خاصة في ظل ارتفاعها في الفترة الأخيرة. 

طالع التفاصيل من:

 «حالة طوارئ».. أسباب دعوة الصين لمواطنيها بتخزين الطعام


وفاة الفنان صباح فخري
ظهر إسم الفنان السورى الراحل صباح فخرى، ضمن عمليات البحث الأكثر شيوعًا، بعد وفاته صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ88 عامًا، حيث نعاه الكثير من فنانى العرب والعالم.
 

تعديلات قانون المرور الجديد

كذلك جاءت تعديلات قانون المرور الجديد من بين أكثر عمليات البحث شيوعًا في مصر خلال اليوم الثلاثاء، حيث أظهرت مؤشرات محرك البحث «جوجل» اهتمام المصريين بالبحث عن التعديلات المرورية الجديدة.

تعديلات قانون المرور الجديد وفاة الفنان صباح فخري طوارئ الصين الصين حالة الفنانة سهير البابلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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