الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق فعاليات تدريب «ابدأ وحسّن مشروعك» بالإسكندرية

كنيسة
كنيسة

شاركت جمعية كاريتاس بمصر، الثلاثاء، في فعاليات "برامج تنمية المشروعات للاجئين والمجتمعات المضيفة بالإسكندرية، ودمياط"، والممول من "منظمة العمل الدولية" والمملكة الهولندية، وتم تقديم تدريب "ابدأ و حسن مشروعك" بالإسكندرية، بمشاركة ثلاثة وعشرين متدربًا ومتدربة من "ذوي الأفكار الخلاقة" للمشروعات الصغيرة من جنسيات مختلفة.

وتدريب "ابدأ وحسّن مشروعك" ليس تدريبًا فقط، إنما هو منهجية بأدلة وأدوات تدريبية، لبناء قدرات رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الصغيرة، حيث يأتي ذلك لإعداد خطط متكاملة للمشروعات، ليتمكنوا من دخول سوق العمل.

واحتفلت الكنائس المصرية بعيد الصليب وهو اليوم الذي وجدت فيه القديسة هيلانه الصليب ورفعته على جبل الجلجثة وبنت فوقه كنيسة القيامة.

ويعد عيد الصليب هو احد الأعياد السيدية الكبري والمهمه في الكنيسة المسيحية نُظرًا لأهمية الصليب في العقيدة المسيحية.

وتتأهب الكنائس للأحتفال بعيد الصليب 3 مرات في السنة، الأول في الجمعة العظيمة«جمعة الصلب»، والثاني عيد اكتشاف الصليب على يد الملكة هيلانه والد الملك قسطنطين، والثالث هو استعادة خشبة الصليب في عصر الإمبراطور هيرقل.

وتعود ذكري أكتشاف الصليب بعد أن ظل مطمورًا بفعل اليهود تحت تل من القمامة، وفق المعتقد المسيحي، وذكر المؤرخون أن الإمبراطور هوريان الرومانى "117 – 138"، أقام على هذا التل في عام 135 م هيكلا للزهرة الحامية لمدينة روما، وفي عام 326م تم الكشف على الصليب المقدس بمعرفة الملكة هيلانة أم الإمبراطور قسطنطين الكبير، التي شجعها ابنها على ذلك فأرسل معها نحو 3 آلاف جندى، وتفرّقوا في كل الأنحاء واتفقوا أن من يجد الصليب أولًا يشعل نارًا كبيرة في أعلى التلة وهكذا ولدت عادة إضاءة "أبّولة" الصليب في عيده.

وفي أورشليم اجتمعت الملكة هيلانه بالقديس مكاريوس أسقف أورشليم وأبدت له رغبتها في ذلك، وبعد جهد كبير أرشدها اليه أحد اليهود الذي كان طاعنا في السن، فعثرت على 3 صلبان واللوحة التذكارية المكتوب عليها يسوع الناصرى ملك اليهود واستطاعت أن تميز صليب المسيح بعد أن وضعت شخصا قد مات وكان أهله في طريقهما ليدفنوه فوضعته على الصليب الأول والثاني فلم يقم، وأخيرا وضعته على الصليب الثالث فقام لوقته فأخذت الصليب المقدس ولفته في حرير كثير الثمن ووضعته في خزانة من الفضة في أورشليم بترتيل وتسابيح كثيرة، وأقامت كنيسة القيامة على مغارة الصليب وأودعته فيها، ولا تزال مغارة الصليب.

جمعية كاريتاس بمصر برامج تنمية المشروعات للاجئين المجتمعات المضيفة منظمة العمل الدولية المملكة الهولندية ابدأ و حسن مشروعك

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وائل لطفي

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