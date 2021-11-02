الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تقدم الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

 عبر جلبرت سيبيهوجو المدير التنفيذي للشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان خلال اجتماع الجمعية العامة للشبكة، عن عميق شكره وتقديره  للرئيس عبدالفتاح السيسي  بتوجيهاته الكريمة للحكومة المصرية بتقديم الدعم المالي اللازم  للشبكة الإفريقية من أجل العمل على تعزيز أنشطة الشبكة داخل القارة الإفريقية، وأن هذا الدعم يعبر بصدق عن مكانة مصر داخل القارة الإفريقية، وما توليه من اهتمام بالمؤسسات الوطنية التي تعمل في مجال تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

 جدير بالذكر أن الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا، وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء، لتعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

تعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة في كل بلد من بلدان القارة الإفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الإفريقية.

وكانت تسلمت مصر ممثلة في المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فى نوفمبر 2019، بحضور 44 دولة إفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، والبعثات الدبلوماسية في مصر. 

تعتمد رؤية الشبكة على تحقيق مسعى لتوفير مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة في كل بلد من بلدان القارة الأفريقية، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع سكان القارة الإفريقية.

كما تعتمد مهمة الشبكة على العمل من خلال التعاون الوطني والإقليمي والدولي، على دعم إحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير عملها وتعزيز قدراتها وتمكينها من حسن الاضطلاع بمهام الرصد والنهوض والحماية والدفاع المناطة بها طبقا لمبادئ باريس، ويرتكز الاضطلاع بهذه المهام على مبادئ الشفافية والمسئولية والانفتاح والتعاون والمهنية والإنصاف. 

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وائل لطفي

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