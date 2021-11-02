إثيوبيا تعلن حالة الطوارئ بعد زحف قوات تيجراى نحو أديس أبابا

أعلنت حكومة إثيوبيا، الثلاثاء، حالة الطوارئ بعد زحف قوات جبهة تحرير تيجراي باتجاه العاصمة أديس أبابا.

وقال وزير العدل جديون اموتيوس في بيان خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة برئاسة آبي أحمد فرضت حالة الطوارئ على المستوى الوطني بحسب قناة "العربية".

ويسري تنفيذ حالة الطوارئ من اليوم وسيوافق عليها من مجلس النواب الإثيوبي خلال 48 ساعة.

يأتي ذلك فيما حذّرت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم جبهة تحرير شعب تيجراي من التقدم نحو أديس أبابا.

وقال جيفري فيلتمان المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الإفريقي إن الولايات المتحدة تعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيجراي إلى أديس أو أي تحرك للجبهة لمحاصرة أديس أبابا.

متمردو تيجراى ينضمون لقوات تقاتل حكومة إثيوبيا

وأعلنت "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" عن انضمامها إلى القوات المتمردة في إقليم أورومو التي تقاتل أيضا الحكومة المركزية الإثيوبية، متحدثة عن الاستعداد للزحف إلى أديس أبابا.

وقال المتحدث باسم الجبهة، جيتاتشو رضا: "انضممنا إلى جيش تحرير أورومو/ جبهة تحرير أورومو، وإذا كان تحقيق أهدافنا في تيجراي سيتطلب أن نزحف إلى أديس أبابا، فسنفعل ذلك، لكننا لا نقول إننا نزحف الآن إلى أديس أبابا".

ويأتي هذا التطور بعد إعلان "الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي" مؤخرا السيطرة على مدينتين استراتيجيتين في إقليم أمهرة، اللتين تشهدان حتى الآن معارك عنيفة بين الطرفين.

واندلعت الحرب شمال إثيوبيا قبل 11 شهرا بين القوات الاتحادية الإثيوبية وقوات موالية لـ"الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي"، التي تسيطر على الإقليم.

ولقي الآلاف حتفهم وفر الملايين من منازلهم وامتد الصراع إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.