«تعليم الغربية» تكشف حقيقة تفشى كورونا فى مدرسة وغياب التلاميذ

زار المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، مدرستي الشهيد الشحات أحمد عبد الحافظ أبوعيشة الابتدائية المشتركة، ومدرسة مصطفى الدماطي الإعدادية بنات بالهياتم، لمتابعة انتظام سير الدراسة، وتبين سيرها سيرا حسنا، وحضور أكثر من 90% من الطلاب بالمدرستين.

وتم الاطمئنان على توافر وسائل الأمن والسلامة ومواجهة الأزمات، كما أن المدارس نظيفة ومنضبطة، وقدم وكيل الوزارة الشكر لمديري المدرستين، وتأتي هذه الزيارات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

ثم توجه وكيل الوزارة ،يرافقه محمد فاروق، مدير عام الإدارة التعليمية بغرب المحلة، لمدرسة عبد العال محمد أبو هيش الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، حيث كان قد أشيع انتشار فيروس كورونا بالمدرسة، مما ترتب عليه عدم حضور التلاميذ للمدرسة، نتيجة إشاعة أطلقها أولياء الأمور بوجود حالات كورونا، وغياب 4 معلمين من قوة المدرسة وعددها 39 معلما وموظفا، وتبين أنها مجرد شائعة.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التواصل مع مسؤولة الرصد بمديرية الصحة، والتي أفادت بعدم وجود بلاغات بحالات كورونا، باستثناء غياب إحدى الطالبات، وهي حالة اشتباه كورونا، وغياب معلم، وهو حالة اشتباه كورونا، مناشدًا الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات وأن مصلحة الطالب والمعلم نصب أعين الجميع.

أضاف حسن في تصريح خاص لـ"الدستور" أن المديرية تتابع على مدار الساعة تطورات الوضع الصحي لجميع أطراف العملية التعليمية، ويتم التدخل فورًا حال ظهور أي حالة اشتباه.

وخلال المتابعة، تم التأكد من تعقيم وتطهير جميع مرافق المدرسة والفصول ودورات المياه وحجرات الأنشطة، والمكاتب الإدارية، وتم الاطمئنان بأن الوضع في المدرسة جيد، وتم توعية أولياء الأمور بأنها مجرد إشاعة، حيث إنه تم المرور على عدد مدرستين مجاورتين للمدرسة، وكانت نسبة الحضور تفوق ال 90% والدراسة تسير سيرا حسنا بالقرية، رافق وكيل الوزارة خلال الزيارة، مدير أمن المديرية، ومدير وحدة الأزمات والكوارث بالمديرية.