محافظ أسيوط: البداري أفضل مركز على مستوى المحافظة في إنجاز ملف التقنين

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن مركز البداري يعد من أفضل مركز على مستوى المحافظة في ملف التقنين من حيث تحرير أكبر عدد من العقود وتنفيذ أكبر قدر من المعاينات والتسعير لاراضي أملاك الدولة مقدما لهم الشكر والتقدير على جهود في إنجار المنظومة.

وأكد محافظ أسيوط إنه سيتم تكريم المسئولين عن المنظومة وعلى رأسهم رئيس المركز ومنحهم نوط الامتياز ومكافآت مادية وذلك تقديراً لجهودهم وتحقيق انجاز في هذا الملف الهام لافتا إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمنظومة أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" وتنفيذ وتحقيق الهدف من منظومة التقنين وفقاً للقانون وبناءاً على الإجراءات والقرارات الخاصة بها.



جاء ذلك خلال اجتماعه مع جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم على مستوى المحافظة بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس شاكر سكرتير عام المحافظة والعميد أركان حرب محمد إسماعيل المستشار العسكري للمحافظة وأحمد شوقي مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مسئول المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الوحدات المحلية التي حلصت على المراكز المتقدمة في منظومة التقنين هي البداري وساحل سليم والقوصية من حيث انجاز معدلات الإجراءات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين وتسهيل الاجراءات على المواطنين وتحرير العقود مؤكدا إنه سيتم تفعيل مبدأ الثواب والعقاب لتحفيز العاملين على بذل المزيد من الجهود لانجاز أفضل معدلات في منظومة التقنين.



وأضاف اللواء عصام سعد أن أقل 3 مراكز في تنفيذ ملف التقنين هم الغنايم والفتح وأبنوب مشدداً على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف الجهود وتسريع وتيرة العمل تحسين وزيادة معدلات الأداء في المعاينات والتسعير وتحرير العقود وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك مؤكدا إنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون في هذا الملف العام لحصول المواطن والدولة على حقوقهم بناءاً على تكليفات الحكومة ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



يذكر أن محافظ أسيوط يعقد دوريًا اجتماعات برؤساء الوحدات المحلية للمراكز والأحياء لمناقشة مستجدات ملف التنقنين وحثهم على ضرورة الإسراع في تحرير العقود للمواطنين المتقدمين بطلبات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة ومضاعفة نسب الإنجاز والتغلب على المعوقات والانتهاء من الإجراءات المتبقية والإسراع في التقنين والتسعير بالسعر العادل لتلك الأراضي الأراضي والعمل على تحرير مزيد من العقود للطلبات التي تم تقديمها في وقت سابق وتحصيل مستحقات الدولة بمعرفة اللجنة المختصة لجميع الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها.