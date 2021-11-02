الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام الملاحة بميناء الإسكندرية واستقبال 277 ألف طن سلع استراتيجية

ميناء الاسكندرية
ميناء الاسكندرية

انتظمت الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية خلال 48 ساعة الماضية، وخاصة في حجم الحاويات المتداولة صادر ووارد والتي بلغت 2656 حاوية مكافئة، كما بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 277 ألف طن تقريبا. 

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 36 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 24 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة. 

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة اتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

الإسكندرية استراتيجية ميناء مواجهة حركة الملاحة طارق انتظام

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