«إيني» تشتري 20% من مشروع توليد الطاقة من الرياح في بريطانيا

وقعت شركة إيني الإيطالية، اتفاقًا مع "إس إس إي للطاقة المتجددة" للاستحواذ على حصة تقدر بـ20% في مشروع دوجر بنك سي البريطاني، حسبما أفادت وكالة "نوفا" الإيطالية.

ودوجر بنك سي هو المرحلة الثالثة من أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم. وتهدف المرحلة الثالثة إلى توليد نحو 1.2 جيجاوات من طاقة الرياح البحرية.

ومن المقرر وضع المرحلة الأولى من المشروع على الإنتاج في 2023، فيما يتم وضع المرحلتين الثانية والثالثة على الإنتاج في 2024 و2025 على التوالي.

وبحسب الوكالة، فإن المزرعة سوف تنتج نحو 18 تيراواط من الطاقة المتجددة في السنة، بقدرة تعادل 5% من إجمال الطلب على الطاقة في بريطانيا أي ما يساوي استهلاك 6 مليون أسرة بريطانية.

ومن المنتظر أن تحصل إيني على حصتها بعد الانتهاء من تدبير التمويل اللازم للمرحلة الثالثة المتوقع بنهاية العام الجاري، بينما يتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2022 حتى يتم الحصول على التراخيص من السلطات المختصة.

وبمجرد إتمام الصفقة سيتم توزيع الحصص على الشركاء الثلاث إس إس إس رينيوابل بنسبة 40%، وإيكوينور بنسبة 40%، وإيني بسنبة 20%.

من جانبه، قال كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي للشركة “من خلال هذه العملية الهامة: ”نواصل تسريع إستراتيجية النمو الخاصة بنا في مجال الطاقة المتجددة، فضلاً عن تعزيز وجودنا في سوق الرياح البحرية في شمال أوروبا، وهو أحد أكثر الأسواق الواعدة والمستقرة في العالم: هذه قدرة جديدة تعزز وتوسع محفظة استثمارات الشركة التي تدمج مصادر الطاقة المتجددة وتجارة التجزئة، وهو مستوى استراتيجي رئيسي لتخفيض الانبعاثات الكربونية المتصلة باستخدام منتجاتنا".

واعتبر ديسكالزي: أن "هذا الاتفاق خطوة في طريقنا لخفض كامل للانبعاثات الصافية من العمليات والمنتجات الصناعية".