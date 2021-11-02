حبس متهمين بسرقة هاتف فتاة بالإكراه في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحبس سائق “توكتوك” وآخر؛ لاتهامهما بسرقة هاتف محمول من إحدى الفتيات بالقاهرة بالإكراه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأمرت النيابة باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد تبلغ لقسم شرطة السلام ثان بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بأنه حال سير نجلته طالبة ، فوجئت بمركبة "توك توك" يستقلها شخصان قام أحدهما باستيقافها ومحاولة إجبارها على استقلال المركبة قيادة الآخر، إلا أنها قاومتهما فقاما بالاعتداء عليها، والاستيلاء منها على هاتفها المحمول كرهاً عنها ولاذا بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" ومقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال استقلالهما مركبة "توكتوك" قيادة أحدهما، وبحوزتهما "الهاتف المحمول المستولى عليه، سلاح ناري، طلقة من ذات العيار".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها باستخدام المركبة والسلاح الناري المضبوطان بحوزتهما، وباستدعاء المُبلغ وبصحبته المجني عليها، تعرفت على المتهمان.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.