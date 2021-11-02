ما موعد إقامة معرض الدفاع العالمي بالسعودية 2022؟

معرض الدفاع العالمي 2022 الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية من الكلمات البحثية التي تحظى حاليا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدرت القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير موعد انعقاد المعرض والهدف من إقامته وأبرز الشركات العالمية المشاركة في فعالياته.

موعد إقامة معرض الدفاع العالمي بالسعودية 2022

تقام المملكة العربية السعودية فعاليات معرض الدفاع بمدينة الرياض في نسخته الأولى خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس المقبل وهو معرض متخصص لاستعراض إمكانيات حلول الدفاع المتكامل والمبتكر حيث يتم إقامته مرة واحدة كل عامين وسيشهد المعرض حضور أبرز الشخصيات القيادية من المملكة فضلا عن موفدين من جهات دولية وأبرز صناع القرار في صناعة الدفاع من كافة أرجاء العالم حيث تعمل اللجنة المنظمة على توفير بيئة مثالية على مستوى العالم لتنظيم اللقاءات كافة الأطراف المشاركة في المعرض حيث يتم وضع الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها.

الهدف من إقامة معرض الدفاع بمدنية الرياض 2022

يهدف معرض الدفاع على التوافق بين العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع ( البر، البحر، الجو، الأمن، الفضاء) ويتيح المعرض لمؤسسات للصناعات العسكرية مواكبة التطورات الحاصلة في مجالي الدفاع والتكنولوجيا حيث تدفع هذه التطورات المتسارعة القطاع على التعاون عبر الحدود وتبادل الخبرات للاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف مجالات الدفاع والأمن ويتيح المعرض أيضا فرصا هائلة أمام العرضين والمستثمرين للمشاركة في سوق تسعى لتوطين قطاع حيوي ويقدر حجمه بمليارات الدولارات في واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم حيث تجمع المملكة الشركات المصنعة والمساهمة في تطوير الصناعة، وذلك في إطار تشريعي محكم يحمى مصالح جميع الأطراف.

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أبرز الشركات المشاركة في معرض الدفاع السعودي 2022

سيجمع معرض الدفاع العالمي بالمملكة العربية السعودية في نسخته الأولى عدد من الشركات الرائدة في صناعة الدفاع والأمن مثل شركة إمبراير وجنرال دينمكس ولوكهيد ومارتن ونورينكو ورولز ورويس بالإضافة إلى مشاركة جهات حكومية سعودية.