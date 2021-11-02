إدارة مهرجان الموسيقى العربية تتيح بثًا مباشرًا لفعاليات المؤتمر بحضور راجح داود

في دورته الـ30...

أتاحت إدارة مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30، التي انطلقت أولى فعالياتها أمس، بدار الأوبرا المصرية بثًا مباشرًا عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لفعاليات مؤتمر الموسيقى العربي على هامش المهرجان، وذلك لبث الجلسات العلمية للمؤتمر.

وخلال الجلسة الأولى التي اُفتتحت في تمام العاشرة صباحًا، تواجد ضيف شرف المؤتمر، المؤلف الموسيقي المصري راجح داود، وكان موضوعها: "الإبداع الموسيقي العربي المعاصر بين التخت والأوركسترا".

وتتحدث محاور الجلسة الحالية عن موضوع بعنوان "نحو موسيقى عربية حديثة.. تقنيات وآلات عربية حديثة"، كما يناقش المؤتمر محورًا باسم "السماع الأوركسترالي لآلة العود"، وغيرها من المحاور.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ومهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، إن مرحلة التحضيرات المتعلقة بالدورة الجديدة الـ30، بدأت منذ 10 أشهر تقريبًا، حيث كان يُجرى العمل بشكلٍ يومي مع مديرة المهرجان الدكتورة جيهان مرسي، برفقة أعضاء اللجنة التحضيرية - على قدمٍ وساق- بشأن الرغبة في ظهور الدورة الـ30 على مستوى عالٍ من الاحترافية.

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن "الموسيقى تبقى أحد الروابط الوثيقة بين أبناء الوطن العربي، فمن المحيط إلى الخليج تتوحد النغمات وتمتزج الألحان وإن اختلفت اللهجات والأساليب والمفردات، ومنذ ميلاد مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، يجتمع على أرض مصر؛ سفراء الفن، لتتجلى أصالة وتفرد الإبداع العربي، ويظهر دور هذا المحفل في الحفاظ على الهوية وصون التراث واستعادة ذكريات زمن الفن الجميل".

وأضافت: "طوال دوراته المتعاقبة، استضافت الفعاليات كوكبة من الأسماء اللامعة في تاريخ الموسيقى والغناء العربي، وباتت البوابة الذهبية لنجوم عبروا من خلاله إلى سماء الشهرة"، كما تم تكريم مبدعين لعبوا دورًا هامًا في الحياة الفنية المصرية والعربية، وكذلك ناقش المؤتمر المصاحب للمهرجان، العديد من الموضوعات الخاصة بالموسيقى والغناء العربي، إلى جانب المسابقة التي طالما اكتشفت الكثير من المواهب الواعدة القادرة على استكمال رسالة الفنون الجادة.