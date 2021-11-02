كثافات مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

ظهرت كثافات مرورية متحركة، اليوم الثلاثاء، في شوارع ومحاور وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، وسط انتشار الخدمات المرورية؛ لتفاي حوادث السيارات والحفاظ على ارواح المواطنين.

وظهرت كثافات مرورية عند قطاعات الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، لوجود بعض الأعمال منها أعلى مناطق الخصوص والمرج وما قبل نفق السلام وأعلى مناطق الكنيسة للمتجه المنيب وأعلى مناطق البساتين للمتجه إلى محور الأوتوستراد.

وتباطأت حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلًا استخدام كوبري سراي القبة.

وضربت الكثافات المرورية أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

وشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

ويشهد كوبري أحمد عرابي في الجيزة بعض الأحجام المرورية للقادم من وزارة الزراعة ومتجه إلى الدائري، كما يشهد كوبري الجيزة المعدني بعض الأحجام للقادم من منطقة الهرم ومتجه إلى الجيزة، وبذلك يصبح شارع فيصل بديل جيد له.

كمان أن محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، يشهد كثافات مرورية مرتفعة، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج، كما ظهرت بعض الكثافات أيضا عند مطلع كوبري الجيزة المعدني القادم من شارع الهرم والمتجه لميدان الجيزة، كذلك الأمر عند محور صفط القادم من الدائري والمتجه لشارع ثروت.

وفيما يخص الكباري التي تربط محافظتي القاهرة والجيزة فتعمل جميعها تعمل بشكل جيد عدا كوبري الجامعة، وبديله الجيد هو كوبري عباس أو كوبري 15 مايو، فيما يشهد طريق صلاح سالم بعض الكثافات أسفل كوبري الفنجري.

وظهرت كثافات مرتفعة أعلى الطرق الدائرية منها دائري الخصوص والمرج والكونيسة والمنيب المتجه للأوتوستراد.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

وجرى التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

فيما تقوم الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرزاق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية لوجود بعض أعمال التوسعة على عدد من القطاعات منها أعلى مناطق الأوتوستراد والخصوص والبساتين.​