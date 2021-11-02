الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

استقرت أسعار الدولار استقرارا أمام الجنيه، في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، في معظم البنوك العاملة في مصر.

واتسم سعر الدولار بالاستقرار على مدار شهر أكتوبر الماضي .
وتداولت البنوك في مصر، أسعار الدولار بين نطاق 15.64 إلى 15.68 جنيه للشراء و15.74 إلى 15.76 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدولار اليوم أعلى مستوى للشراء فى البنك الأهلي الكويتي وبنك الاستثمار العربي ومصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 15.68، و15.76 جنيه للبيع.
وفي أكبر بنكين حكوميين مصريين من حيث حجم الأصول والتعاملات، البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، استقر سعر الدولار ليسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.
وفي البنوك الخاصة، استقر سعر الدولار في البنك التجارى الدولي وكريدي أجريكول واتش اس بي سي وبلوم مصر، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر الدولار للشراء 15.68 جنيه للشراء، و 15.76 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصري أمام الدولار، 15.64 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع .
فيما ارتفعت العملات الأجنبيه الرئيسية الأخرى، وفى البنوك المصرية، ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، ففي بنكي مصروالأهلي سجلت 18.13 جنيه للشراء، 18.27 جنيه للبيع .
وفي البنك التجاري الدولي سجل سعر اليورو تباينا، حيث سجل ارتفاعا في الشراء بمقدار 9 قروش، وتراجع في البيع بمقدار 13 قرشا؛ ليصبح 18.15 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزي، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام اليورو، 18.10 جنيه للشراء، و18.26 جنيه للبيع.
وشهد سعر الجنيه الاسترليني تراجعا ملحوظا، ففي بنكي مصروالأهلي، سجل الاسترليني تراجعا 1 - 4 قروش شراء وبيع؛ ليصبح 21.33 جنيه للشراء، و21.53 جنيه للبيع.
وتراجع الاسترليني في البنك التجارى الدولي 4 - 20 قرشا شراء وبيع ليسجل 21.36 جنيه للشراء، و21.55 جنيه للبيع .
وطبقا للبنك المركزى، يبلغ متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى أمام الجنيه الاسترليني، 21.39 جنيه للشراء، 21.57 جنيه للبيع .
وبالنسبة للعملات العربية، حافظ الريال السعودي على استقراره؛ ليسجل في البنك الأهلى وبنك مصر 4.18 جنيه للشراء، وفي البيع 4.19 جنيه.
ويعد ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سببا قويا لاستقرار سوق النقد وسعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية .

 

الجنيه العملات الاجنبية الجنيه الاسترليني الدولار أسعار الدولار

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وائل لطفي

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