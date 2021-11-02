مصرع سيدة وإصابة 4 في حادثين بالوادي الجديد

لقيت سيدة مصرعها وأصيب آخر، في حادث مروري، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وتم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصاب لمستشفي الخارجة العام لتلقي العلاج فيما نقلت المتوفية لمشرحة المستشفى.

تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد وصول جثة لمشرحة مستشفى الخارجة العام يرافقها مصاب آخر.

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة الكيلو ٩٥ بطريق "الخارجة- أسيوط"، أسفر عن مصرع نجلاء جميل عبد الرحمن علي، ٤٦ عامًا، وإصابة علاء عمر عطية الله، ٤٨عامًا، بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

جرى نقل جثة المتوفى للمشرحة، والمصاب لمستشفى الخارجة العام للعلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخُطرت النيابة العامة للتحقيق.

كما تلقى اللواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، بلاغا آخر يفيد باصطدام سيارة ملاكي بلودر نتج عنه إصابة 3 أشخاص وجميعهم من مركز الخارجة.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من نجاتي حسن سيف الدين، أنور فرجه، وحسن نجاتي، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارتهم الخاصة بلودر أسفل طريق النقب وتم تحويلهم إلى مستشفي أسيوط.

تم عمل محضر بالحادث وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.