الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة سيوة يتابع أعمال تمهيد وإصلاح ملاعب مراكز الشباب

رئيس مدينة سيوة
رئيس مدينة سيوة

تفقد محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة بتفقد أعمال تمهيد وإصلاح ملعب مركز شباب السلام  بمعدات الحملة الميكانيكية وبمشاركة إدارة المركز وبحضور خليل خليفة مدير إدارة الشباب والرياضة بسيوة وأعضاء مجلس إدارة المركز. 

وأكد رئيس مدينة سيوة على الاهتمام بالشباب  وتوفير جميع المستلزمات لممارسة جميع الأنشطة الرياضية داخل المركز مشيرًا إلى استعداد رئاسة المركز في تقديم كل الدعم والمساندة للجميع متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

جاء ذلك في ضوء توجيهات  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في اهتمامه بالشباب وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهم.

وكان قد أكد اللواء آمون مرتضى ابو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى في مطروح،  في بيان إعلامي سابق له، أن مهندسي  جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى بدوا فى اعمال  استلام  تطوير وتوسعة مدخل مدينة سيوه بعد الانتهاء من أعمال تطويره  وتوسعته.

وأضاف أن أعمال التطوير شملت  توسعة المدخل  من ٨ متر الى ١٠ متر داخل المدينة وازدواج للمدخل خارجها وتم قطع التبة الصخرية المتعارضة وتم نقل المرافق المتعارضة وضبط مطابق الصرف الصحي وإنشاء نقطة شرطة عسكرية جديدة بعد إزالة القديمه من موقعها وتعديل منطقة مصنع المياه بأسوارها وكافة حارات التسارع والتباطئ وأعمال البردورات والأرصفة والحواجز الخرسانية النيوجرسي وعلامات أرضية مضيئة من الاتجاهين ليلًا.  

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية لأعمال التطوير بلغت 60 مليون جنيه لافتا أن أعمال التصميم تمت بشكل  هندسي متميز للتخطيط لمداخل المدينة السياحية  وبطبقات رصف بسمك 56 سم من مركز الشرطة وحتى علامة الكم 7.6 نقطة الالتقاء بالقطاع الاول للرصف الخرساني للازدواج الجديد.

وأضاف أنه تم بعد انتهاء كافة الأعمال  بالمرور نهارًا وليلًا للتأكد من جودة الأعمال مقدمًا الشكر لجميع العاملين بجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي على المجهود المبذول لأعمال التطوير.
 

محافظ مطروح الشباب والرياضة مدينة سيوة الأنشطة الرياضية تمهيد واصلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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