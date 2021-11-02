الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

عامل يقتل سائق بطعنة في ظهره لخلافات الجيرة بالدقهلية

ضبط متهم
ضبط متهم

لقى سائق في محافظة الدقهلية مصرعه، مساء أمس، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة في الظهر، في موقف سيارات الجمالية، بعدما حضر عامل وشقيقه إليه أثناء جلوسه في الموقف واعتدى عليه الأول بطعنة في الظهر، مما تسبب في إصابته بجروح نافذة أودت بحياته عقب وصوله إلى المستشفى، وتبين وجود خلافات بينهما بسبب الجيرة بين الطرفين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة.

تلقى اللواء سيد سلطان،مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز شرطة الجمالية، من إدارة شرطة النجدة، بوجود مشاجرة بموقف خط سيارات "الجمالية – المنصورة" بمدينة الجمالية، وسقوط مصاب بجرح نافذ بالظهر

انتقل علي الفور ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة  وبالفحص تبين إصابة "الحسيني الدسوقي محمد على البغدادي"، 45 سنة، بجرح نافذ في الظهر وتم نقله إلي مستشفى الجمالية المركزي، إلا أنه لفظ أنفاسه الاخيرة فور وصوله وأكد الأطباء أنه الجرح كان نافذا للقلب مما تسبب في مصرعه .

وأكد شهود عيان أن المتهم ويدعى "عادل إبراهيم العشري"، عامل، وشقيقه فاجئوا المجنى عليه من الظهر أثناء جلوسه بالموقف في انتظار تحميل سيارته ، وطعنه المتهم بطعنه بسلاح أبيض في الظهر وقام الثاني بضربه بقطعة حديد على الرأس.

وأوضحوا أن هناك خلافات الجيرة بين زوجة شقيق المجنى عليه وزوجة المتهم "عادل العشري"، وما أن تهدأ تلك الخلافات حتى تشتعل من جديد، وأن زوجة المتهم دائما ما تحرضه على جيرانه، وعندما رأى المجني عليه جالسًا في موقف السيارات طعنه من ظهره وفر هاربًا.

وتكثف مباحث الجمالية من جهودها لضبط المتهم وشقيقه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلي مستشفى المنصورة الدولي وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها لبيان الصفة التشريحية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

سائق محافظة الدقهلية مصرعه موقف سيارات الجمالية خلافات مدير أمن الدقهلية

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وائل لطفي

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