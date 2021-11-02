الرئيس الفنزويلى يستقبل المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية

استقبل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية البريطاني كريم خان الذي يزور فنزويلا لـ3 أيام يجري خلالها تحقيقا أوليا في "جرائم ضد الإنسانية".

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها إن مادورو شكر المدعي العام الذي "كرس نفسه" للتعمق في القضية الفنزويلية.

ووصل خان إلى كراكاس بدعوة من حكومة مادورو في إطار جولة له في أمريكا اللاتينية قادته في وقت سابق إلى كولومبيا.

وذكرت قناة "في تي في" الفنزويلية أن المدعي العام وصل إلى مطار مايكويتيا، حيث كان في استقباله وزير الخارجية فيليكس بلاسينسيا.

وأضافت أن "الزيارة التي تستجيب لدعوة رسمية وجهتها الدولة الفنزويلية عبر مكتب المدعي العام للجمهورية، تأتي في إطار العلاقات المؤسساتية التي تقيمها فنزويلا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها".

وأضافت أنه سيتاح لخان أن يطلع "عن كثب على التقدم الذي تحرزه مؤسسات الدولة وأن يعقد حوارا تعاونيا إيجابيا" خلال الزيارة.

وعلى صعيد آخر، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصول 713 ألف جرعة من المكون الثاني من لقاح "سبوتنيك في" المضاد لكورونا إلى فنزويلا.

وذكرت وكالة أنباء تاس الروسية أن وزير الصناعة والإنتاج الوطني الفنزويلي خورخي أريزا، شكر روسيا على أكثر من ثلاثة ملايين جرعة من سبوتنيك تلقتها البلاد.

وفي الأسبوع الماضي، سلط نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف الضوء على تسليم 3.86 مليون جرعة من اللقاح إلى فنزويلا منذ أواخر العام الماضي، وأكد أن كاراكاس كانت الأولى في أمريكا اللاتينية التي تسجله.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.