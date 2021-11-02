الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سميرة سعيد وزياد برجى يحييان ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

سميرة سعيد
سميرة سعيد

تحيي الديفا النجمة سميرة سعيد، اليوم الثلاثاء، حفلًا ضخمًا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، فى نسخته الـ30 يقام، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً،  بقيادة المايسترو محمد عرام، وتتغنى خلاله «الديفا» بباقه من أجمل اعمالها التى اضاءت مشوارها الفنى منها «قال جاني بعد يومين» و «سوبر مان» و«محصلش حاجة» و«انا راجعة»، بالإضافة إلى باقة اروع أغنياته التراث.

زياد برجي

ويسبق حفل النجمة سميرة سعيد، فاصلا غنائيا يحييه النجم اللبنانى زياد برجى الذى يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها «شو حلو» .

 

كما يقدم كورال اطفال الأوبرا وشباب مركز تنمية المواهب، تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين، مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجى بالأوبرا .

 

وفي العاشرة صباحا، على المسرح الصغير تبدأ جلسات المؤتمر العلمي المصاحب حيث تناقش الجلسة الأولى محور الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا بحضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور راجح داوود (مصر) مقررا ، ورامي شاهين (سوريا ، ألمانيا) ، والدكتور عزيز الورتاني (تونس)، والدكتور عصام معتوق (تونس)، وهاني البدري (مصر).

 

وتنطلق الجلسة الثانية في الثانية عشر والنصف ظهرًا وتناقش محور الكتابة لآلات الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا ، والدكتور عبد الحميد حمام (الأردن)، والدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ صالح (الكويت)، والدكتور كمال يوسف علي  (السودان)  والدكتور مصطفى عباس (العراق).

 

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبا مع هذا الحدث الضخم، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

 

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة  ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) ، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر ، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.

الديفا سميرة سعيد سميرة سعيد تحيي حفل بالأوبرا زياد برجي الدورة 30 من مهرجان الموسيقى العربية مسرح النافورة

رئيس التحرير

وائل لطفي

بيان حالة

الأكثر قراءة

شاب يذبح آخر وسط الشارع بالإسماعيلية.. وشاهد عيان يكشف السبب

أمن كفر الشيخ يكشف تفاصيل ذبح طالب ثانوي على يد 3 من زملائه

شاب يذبح آخر ويتجول برأسه فى الشارع بالإسماعيلية (صور)

وفاة الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود

القبض على «قاتل الإسماعيلية» المتجول برأس المجني عليه في الشارع

عبدالغفار: الوكالة الأمريكية للتنمية تدعم التعليم العالى والصحة بـ48 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زيزيت سالم

كلٌ يذهب إلى معشوقه

حسام علوان

إعادة قراءة لجرائد قديمة

منى رجب

فصول مصر

أحمد سعد زايد

هل الإسلام السياسى مؤامرة؟

ماجد حبته

قمة إنقاذ الكوكب

لواء. محسن الفحام

الأمن القومى وإلغاء قانون الطوارئ

بسنت حسن

ينتهى الغلاء عندما تتحجب النساء

حسين دعسة

حروب «بلاك شادو» الإيرانية و«سايبرسيرف» الإسرائيلية

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

"بينيت" فى جلاسكو : التاريخ سيحكم على أفعالنا تجاه تهديدات المناخ

"ثلاثة أهداف".. لماذا تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تقوية الاقتصاد الفلسطيني؟

حكاية آخر يهودية فى أفغانستان: تزوجت مسلماً وهربت إلى ألبانيا