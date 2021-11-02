سميرة سعيد وزياد برجى يحييان ثانى ليالى مهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

تحيي الديفا النجمة سميرة سعيد، اليوم الثلاثاء، حفلًا ضخمًا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، فى نسخته الـ30 يقام، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، بقيادة المايسترو محمد عرام، وتتغنى خلاله «الديفا» بباقه من أجمل اعمالها التى اضاءت مشوارها الفنى منها «قال جاني بعد يومين» و «سوبر مان» و«محصلش حاجة» و«انا راجعة»، بالإضافة إلى باقة اروع أغنياته التراث.

زياد برجي

ويسبق حفل النجمة سميرة سعيد، فاصلا غنائيا يحييه النجم اللبنانى زياد برجى الذى يقدم مجموعة من أعماله الغنائية الشهيرة منها «شو حلو» .

كما يقدم كورال اطفال الأوبرا وشباب مركز تنمية المواهب، تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين، مختارات من مؤلفات الطرب العربى وذلك فى السابعة مساء على المسرح الخارجى بالأوبرا .

وفي العاشرة صباحا، على المسرح الصغير تبدأ جلسات المؤتمر العلمي المصاحب حيث تناقش الجلسة الأولى محور الإبداع المعاصر للموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا بحضور ضيف شرف المؤتمر الدكتور راجح داوود (مصر) مقررا ، ورامي شاهين (سوريا ، ألمانيا) ، والدكتور عزيز الورتاني (تونس)، والدكتور عصام معتوق (تونس)، وهاني البدري (مصر).

وتنطلق الجلسة الثانية في الثانية عشر والنصف ظهرًا وتناقش محور الكتابة لآلات الموسيقى العربية بين التخت والأوركسترا بحضور الدكتور عصام الجودر (البحرين) مقررا ، والدكتور عبد الحميد حمام (الأردن)، والدكتورة أحلام أكبر بن الشيخ صالح (الكويت)، والدكتور كمال يوسف علي (السودان) والدكتور مصطفى عباس (العراق).

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبا مع هذا الحدث الضخم، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج والإضاءة المهندس ياسر شعلان والصوت للمهندسان محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة ، الصغير ، الجمهورية ، معهد الموسيقى العربية ) ، محافظة البحيرة في أوبرا دمنهور ومحافظة الاسكندرية بمكتبة الاسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة وتضم 33 حفل غنائى وموسيقى بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر ، لبنان، المغرب، السعودية، العراق ، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.