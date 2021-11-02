تعليمات جديدة للأفواج السياحية القادمة من شرم الشيخ والغردقة إلى القاهرة

أعلنت غرفة شركات السياحة، عن ضروة قيام الشركات بتقديم إخطار أمني بالأفواج السياحية القادمة من مدينتى شرم الشيخ والغردقة إلى القاهرة، إلى وزارة السياحة والآثار، بوصول هذه المجموعات بخلاف الإخطار الذى يقدم من الشركات إلى شرطة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة، في منشور تم تعميمه على جموع على الشركات، بضرورة عمل إخطار منفصل إلى الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، وأخر إلى وزارة السياحة والآثار يشمل ميعاد وصول الأفواج السياحية وعددهم وتحركات الفوج داخل القاهرة والاماكن السياحية والاثرية التى سيتم زياراتها ، هذا بخلاف التصريح الذي يتم تقديمه إلى مكاتب غرفة شركات السياحة الفرعية بكل من شرم الشيخ والغردقة، وذلك تنفيذا للمادتين 13،14 من القانون رقم 38 لسنة 1977 الخاص بعمل شركات السياحة وتعديلاته ولائحتة التنفيذية.

وأشارت الغرفة إلى أن تقديم هذه الإخطارات إلى شرطة السياحة والآثار والأخر إلى قطاع شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار بوصول الأفواج السياحية وتحركاتهم يرجع إلى تمام عملية التأمين للأفواج السياحية والحفاظ على حياة السائحين وسمعة مصر السياحية، موضحة أن مخالفة هذه التعليمات من جانب الشركات سيترتب عليه إلغاء ترخيص الشركة وفقا لتطبيق أحكام القانون.

وأكدت الغرفة أن هناك عدد كبير من الشركات السياحية يتم حاليًا التحقيق معهم بمعرفة وزارة السياحة والآثار وذلك لعدم قيامهم بإخطار الوزارة عن المجموعات السياحية التابعة لهم والقادمة من مدينتي شرم الشيخ والغردقة إلى القاهرة، مطالبة أصحاب الشركات بضرورة تبليغ موظفيها بهذه التعليمات وضرورة الالتزام بال‘خطار بوصول المجموعات السياحية ‘لى القاهرة وتحركاتهم داخلها في الموعد المقرر، لافتة إلى أن تكرار المخالفة سيترتب عليه تشديد الجزاء على المخالفين.

كما طالبت الغرفة من الشركات بضرورة توجية السائحين إلى المطاعم والمنشآت الخاضعة لأشراف وزارة السياحة والآثار، وذلك لضمان سلامتهم والمحافظة عليهم من عدوى فيروس كورونا وذلك نظرا إلى ما تتبعه المنشات الخاضعة لإشراف الوزارة من إجراءات احترازية ويتم التفتيش الدورة على تطبيقها.