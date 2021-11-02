«الخارجية الفلسطينية»: اعتذار بريطانيا عن بلفور جزء من مسؤوليتها عن ظلمها التاريخى

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الجهود الدبلوماسية متواصلة لحمل بريطانيا على الاعتذار للشعب الفلسطيني عن إعلان بلفور المشؤوم، كجزء لا يتجزأ من إقرارها بتحمل مسؤوليتها عن الإعلان، وما نتج عنه من تشريد وويلات حلت بالشعب الفلسطيني.

ودعا السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني، المملكة المتحدة إلى المبادرة بالاعتراف بدولة فلسطين كجزء آخر من تكفيرها عن هذا الإثم والعدوان الذي ارتكبته بحق شعبها وما لحق به من عذابات وظلم تاريخي ما زال قائمًا ومتواصلًا، وبداية لتصحيح مسار إعلان بلفور الظالم، ولمساعدة الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وحقه في العودة وتقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف، أنه في هذا الإطار جاء قرار الرئيس محمود عباس تنكيس العلم على مؤسسات دولة فلسطين وسفاراتها وممثلياتها كافة تنديدًا بإعلان بلفور، وما تمخض عنه من تشريد للشعب الفلسطيني وسلب حقوقه المشروعة، وتذكير العالم أجمع، وبالذات المملكة المتحدة، بضرورة تحمل المسؤولية لتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة المتمثلة في الاستقلال والحرية والعودة.

يذكر أن غدًا، الموافق 2 نوفمبر، يوافق الذكرى الـ104 لصدور "إعلان بلفور" المشؤوم، الذي منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن تسجيل خمس وفيات و235 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و372 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزيرة في التقرير الوبائي اليومي، الذي نشرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد في فلسطين بلغت ٩٧٫٨%، ونسبة الإصابات النشطة ١٫٢ %، ونسبة الوفيات 1 % من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 55 مصابًا يتلقون العلاج في العناية المركزة بينهم 12 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكان أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لثلاثين يومًا تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس "كورونا".

وجاء في المرسوم، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم :"تستمر جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس كورونا، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار".