الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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سياسي

مرثا محروس: مشاركة مصر في «cop26» واستضافتها القمة المقبلة دليل ريادتها

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مشاركة مصر في قمة المناخ الحالية "cop26" واستضافتها القمة المقبلة "cop27" يدل علي ريادة مصر بين الدول وحرصها على التواجد الدولي البناء تحت مظلة رئيسنا عبد الفتاح السيسي، وذلك يبين لنا موقف الرئيس ومطالبته بالاعتماد على الفحم بدلا من الطاقة النظيفة وحماية الطبيعة فيما يخدم المواطنين المصريين والأفارقة. 

وأكدت محروس، أهمية تلك المناقشات التي تتم في قمة المناخ الحالية بجلاسجو وأنها بمثابة حياة أو موت، موضحة أنه أمر يتعلق بالبشربة ككل وليس بسياسة دولة. 

وأضافت، أنه يجب التعاون لمحاربة كافة العوائق لإنقاذ العالم من الآثار السلبية للمناخ، قائلة: “هذه المباحثات تعزز من العلاقات الدولية للبلاد لبحثهم الدائم عن المصالح المشتركة بتبادل الخبرات وبالتأكيد المباحثات التي تتم في تطوير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تساعد في مواجهة تلك العوائق والتصدي لأثار المناخ المميتة التي تتعرض لها الدول”. 

واختتمت قائلة: “يجب على كافة الدول والمؤسسات الدولية  تطويع كافة جهودها لمساعدة الدول النامية والوصول إلى أفضل الحلول لإنقاذ العالم من مخاطر تغيير المناخ”. 

 

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