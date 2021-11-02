الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع سعر اليورو اليوم الثلاثاء لدى البنوك المصرية

اليورو
اليورو

ارتفع سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 2/ 11/ 2021، لأول مرة خلال الأسبوع الجاري وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.


سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2-11-2021
وتراوح سعر شراء اليورو فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 18.05 جنيه و18.2255 جنيه، بينما تراوح سعر بيع اليورو ما بين 18.242 جنيه لـ 18.2450 جنيه، حيث ارتفع سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى من 18.1052 جنيه لـ 18.1255 جنيه، وارتفع سعر البيع من 18.2245 جنيه لـ 18.2450 جنيه ، وارتفع  سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر  للشراء من 18.0423 جنيه لـ 18.0595 جنيه ، بينما تراجع سعر البيع من 18.3985 جنيه لـ 18.2269 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" ارتفع سعر الشراء من 18.0477 جنيه لـ 18.0649 جنيه وتراجع سعر البيع من 18.3984 جنيه لـ 18.2269 جنيه.


وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري ارتفاع من 18.0423 جنيه لـ 18.0595 جنيه، وتراجع سعر البيع من 18.3985 جنيه لـ 18.2332 جنيه، وارتفع سعر اليورو "تحويل" من 18.0423 جنيه لـ 18.0595 جنيه للشراء، بينما تراجع من 18.3985 جنيه لـ 18.2332 جنيه للبيع.


فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية  18.05 جنيه  للشراء، كما بلغ سعر البيع  18.242 جنيه ، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.0826 جنيه للشراء، 18.2501 جنيه للبيع.


يذكر أن منطقة اليورو قد شهدت انتعاش فى مؤشرات الأداء الاقتصادى لبلدانها فى إطار التعافي من تبعات صدمة جائحة فيروس كورونا، حيث حققت نسبة نمو بلغت 2.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي مقابل 2.1 % فى الربع السابق عليه من العام نفسه، بينما واصل معدل التضخم ارتفاعاته ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، مسجلًا  4.1% في أكتوبر 2021، مقابل 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%.


وإزاء الارتفاعات غير المسبوقة فى معدل التضخم بدول منطقة اليورو، قرر البنك المركزي الأوروبي فى آخر اجتماعاته الخميس الماضى، الابقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة صفر %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي.

اليورو سعر الجنيه المصري عملات التضخم منطقة اليورو

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وائل لطفي

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