بعد نجاح «إخواتي».. «الصواريخ» تمهد لألبومها الجديد بكليب «ستار»

أطلقت فرقة الصواريخ أجدد أعمالها الغنائية «ستار»، بشكل فيديو كليب مصور تم تصويره داخل أحد مصانع قليوب.



ودشن ثنائي الفرقة فانكي ودقدق عبر الأغنية الجديدة انطلاقة فنية جديدة للصواريخ عبر تجديد في دماء أسلوبها الغنائي والكلمات، وهو ما يتضح جليا في «ستار»، المختلفة تماما عن أغنيات الثنائي الشهيرة مثل «لأ لأ» و«إخواتي»، كما تأتي الأغنية الجديدة بعد النجاح الكبير الذي لاقى أغنية «ايه ده ايه ده»، التي تخطت حاجز 40 مليون مشاهدة.

وكشف دقدق، من ثنائي الصواريخ، أنه عكف على تأليف الأغنية لفترة طويلة مع تعديلها عدة مرات، ساعيًا وراء تقديمها بالشكل المناسب المعبر عن أي شخص يسمعها لأول مرة، مشيرًا إلى أن الكليب تم تصويره داخل مصنع الأهرام في قليوب، وقدموا خلاله تجربة بصرية مختلفة عن كليبات الفرقة السابقة.

في حين أوضح فانكي، أن «ستار» ستكون بداية جديدة للصواريخ، وأول أغنية من أغنيات ألبوم الفرقة الجديدة، الذي يضم في جعبته خمس أغنيات يتم إطلاقها فرادى بشكل مصور، ويأتي بعد قرابة سنة عن صدور ألبومها الأول «أزرق»، الذي ضم أغنيات «الليلة باظت» و«مبحبش كده».

أشهر فرق المهرجانات

وتعد الصواريخ من أشهر فرق المهرجانات الشعبية حاليًا، بدأت رحلتها منذ 4 سنوات، ووضع حجر أساسها الثنائي فانكي ودقدق، وتعتمد أغانيها على سلاسة وخفة دم كلماتها والموسيقى الملفتة بإيقاعاتها، وتصدرت تريندات المنصات الرقمية والسوشيال ميديا عدة مرات بأغانيها الشهيرة، مثل «إخواتي» التي حصدت ما يزيد عن 300 مليون مشاهدة، وأغنية «إيه ده إيه ده»، بجانب أغنيتها الأشهر «لأ لأ».



