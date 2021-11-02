الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تموين تجارة الجملة بمدينة أكتوبر: هناك تراجعا فى أسعار المحاصيل الزراعية

أسواق محلية
أسواق محلية

أكدت صباح السيد مدير إدارة التموين سوق تجارة الجملة بمدينة 6 أكتوبر   التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة أن هناك تراجعا في أسعار المحاصيل الزراعية والخضروات والفاكهة في أسواق تجارة الجملة بأكتوبر وهو السوق الرئيسي الذي يتم استقبال الخضروات والفاكهة من المحافظات في الوجه البحري والوجه القبلي ليتم توزيعه على تجار التجزئة لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلع.

 

سعر الطماطم بجنيه في سوق تجارة الجملة

 

وأضافت في تصريح خاص للدستور أن أسعار الطماطم في أسواق تجارة الجملة تراجعت إلى أدنى مستوياتها لتصل بسعر جنيه واحد بحد ادنى و3 جنيه ونصف بحد أقصى، و سعر البصل تراجع الي 2 جنيه بحد أدنى و3 جنيه ونصف بحد أقصى، والبطاطس تراجعت إلى خمس جنيهات بحد أدنى وسبع جنيهات بحد أقصى.

 

واوضحت أن الأسعار في طريقها إلى الانخفاض تدريجيا مع حلول الموسم الشتوي والذي يتم زياده معدلات الانتاج  من المحاصيل الحقلية حيث ستتراجع أسعار الطماطم تدريجيا في أسواق التجزئه من خمس جنيهات إلى ثلاث جنيهات الكيلو بعد ظهور الإنتاجية الجديدة والعروات الجديدة وهذه الفترة التي تحدث ارتفاعا في  الأسعار للطماطم إلى 9 جنيهات و10 جنيهات ترجع بأسباب الفواصل بين المواسم ما بين الموسم الصيفي والموسم الشتوي بسبب نقص المعروض ونقص الإنتاجية.

 

وتوقعت مدير الإدارة التموينية لسوق تجارة الجملة ب 6 اكتوبر أن أسعار البطاطس ستتراجع تدريجيا بعد ظهور الإنتاجية الجديدة لها خلال الموسم الشتوي حيث ستصل سعرها إلى ثلاث جنيهات بحد أقصى.

طماطم الخضروات مدينة 6 أكتوبر التجارة الداخلية أسعار الطماطم الخضروات والفاكهة المحاصيل الحقلية توفير احتياجات المواطنين زيادة معدلات الانتاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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