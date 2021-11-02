بسبب السرعة الزائدة.. إصابة 12 شخصا فى تصادم سيارة مع تريلا

أصيب ١٢ شخصا إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل بكبود تحمل ركابا بسيارة أخرى "تريلا"، وذلك في شارع ١٦ بطريق المصانع دائرة قسم شرطة ثانِ أكتوبر، وجاري نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد العام.

وأشارت المعاينة الأولية للحادث إلى أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من يد قائد السيارة "الكبود" تسبب في وقوع الحادث، كما أشارت المعاينة إلى تهشم كامل في السيارة التي كانت تقل الأشخاص.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة للتحقيق؛ وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين، تمهيدا لسؤالهم، وسؤال قائد المركبتين.

وجرى الدفع بالأوناش المرورية لرفع آثار الحادث من الطريق.