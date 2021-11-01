الثلاثاء 02 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

العناني يدعو البريطانيين لزيارة مصر: انتظروا احتفالية كبرى فى الأقصر خلال أسابيع

الجناح المصرى المشارك
الجناح المصرى المشارك بمعرض لندن

قال خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن الفترة القادمة ستشهد إقامة العديد من الاحتفالات الكبرى للترويج السياحي لمصر أبرزها تنظيم احتفالية كبرى في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحي لمحافظة الأقصر وإبراز مظاهرها الحضارة ومقوماتها السياحية والأثرية.

وأضاف العنانى، أن عام 2022 سيكون عاماً مميزاً لمصر حيث سيشهد مرور 100عام على اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون ومرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة، وكذلك افتتاح المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال لقائه بممثلى وكالات الأنباء الدولية على هامش مشاركتة فى فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة «WTM».
ووجه العنانى الدعوة للسائحين البريطانيين وشعوب العالم لزيارة مصر والاستمتاع بما تذخر به من مقومات سياحية وأثرية، مؤكداً أن مصر تفتح زراعيها لجميع شعوب العالم، وتحرص دائمًا على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية والعمل على تطويرها لتحسين تجربة السائحين وجعلها أكثر متعة وجاذبية، من بينها مشروع تطوير الخدمات بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح أول مطعم سياحي بها وأول حافلة كهربائية صديقة للبيئة بهضبة الأهرامات.
كما تحدث الوزير عن المتحف القومي للحضارة المصرية واستقباله للمومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير في موكب مهيب.
واشار  المهندس محمد عليوة، مدير مشروع دمج التنوع البيولوجي في السياحة بوزارة البيئة الى أهمية السياحة المستدامة للسياحة المصرية وما لها من دور في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتي تعتمد عليها السياحة بشكل كبير، مشيراً إلى التعاون والتنسيق المستمر بين وزارتي السياحة والآثار والبيئة فى هذا الملف بالتعاون مع القطاع الخاص والمحافظات وممثلي المجتمع المدني وذلك من خلال مراجعة الأطر القانونية والسياسات الداعمة، وتقديم دعم فني للقطاع الخاص، ورفع الوعي البيئي.

خالد العناني وزير السياحة والآثار محافظة الأقصر بورصة لندن الدولية للسياحة الملك توت عنخ آمون البريطانيين أهرامات الجيزة

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