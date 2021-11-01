الإثنين 01 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حل لغز العثور على جثة ربة منزل داخل مبنى مهجور في المنوفية

جثة
جثة

كشف مصدر أمنى  بمدرية أمن المنوفية، عن لغز العثور على جثة ربة منزل  داخل مبنى قديم مهجور بجوار محطة قطار قرية  الحلواصى التابعة لمركز أشمون في محافظة المنوفية، والذى أكد أن ربة المنزل توفت في المكان نفسه الذي توفيت فيه ابنتها الرضيعة قبل 7 أيام، موضحا أن الوفاة كانت طبيعية ولا توجد أي شبهات جنائية حول الوفاة.

وأضاف المصدر، أن ربة المنزل مقيمه بمدينه شبين الكوم، وحررت أسرتها محضرًا قبل أيام باختفائها وبالبحث والتحري تم التوصل إلى مكان الجثة التى كانت قد بدأت في التحلل، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق في الواقعة وأمرت بدفن الجثة.

وأوضحت المصادر، أنه تم التوصل لمعلومات غريبة حيث تبين أن طفلة السيدة توفيت قبل أيام في هذا المكان ولم تفصح عن وفاتها لأسرتها مدعيًة أنه تم اختطافها. 

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء عبد الله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقرية الحلواصى بالعثور على جثة سيدة في مبنى مهجور بجوار محطة قطار القرية. 

المنوفية المباحث ربة منزل طفلة وفاة محافظة قطار منزل محطة

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وائل لطفي

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