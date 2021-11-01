فحص مليون ونصف طالب بالمدارس ضمن مبادرة الكشف عن الأنيميا والسمنة والتقزم

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان أنه تم فحص أكثر من مليون ونصف طالب بمختلف مدارس الجمهورية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض (الأنيميا والسمنة والتقزم) لدى طلاب المرحلة الابتدائية، منذ إطلاقها بداية من العام الدراسي الحالي حتى اليوم.

تأتي تلك المبادرة في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان أن المبادرة تستهدف فحص 15 مليون طالب في المرحلة الابتدائية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر ، وذلك بـ٢٩ ألفاً و٤٤٤ مدرسة حكومية وخاصة، مشيراً إلى أن المبادرة تستمر في العمل حتى نهاية السنة الدراسية بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت الوزارة أنه يتم من خلال المبادرة إجراء المسح الطبي للطلاب وقياس الوزن، والطول، ونسبة الهيموجلوبين بالدم، للكشف عن الأمراض الناتجة عن سوء التغذية، ووضع الآليات اللازمة لتحسين صحة الطلاب، وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.